Morreu Tito Jackson, um dos Jackson 5 originais

Tito, Jackie, Jermaine, Marlon e Michael foram os primeiros Jackson 5, famoso grupo de pop, R&B e soul fundado em 1964. Michael, o mais famoso dos irmãos, morreu em 2009, com 50 anos, Tito agora, aos 70.

A notícia foi avançada pelos jornais e televisões norte-americanos sem determinar a causa da morte, ainda por divulgar oficialmente, e citando Steve Manning, amigo de longa data da família Jackson, de acordo com a britânica BBC.

Manning disse ao programa Entertainment Tonight que o músico morreu segunda-feira, informação confirmada pelos seus três filhos, Taj, Taryll e TJ Jackson, também eles músicos (nos anos 1990, seguindo a tradição familiar, formavam o trio 3T).

“O nosso pai era um homem incrível que se preocupava com toda a gente e com o seu bem-estar”, escreveram os filhos de Tito Jackson numa publicação na rede social Instagram. “Estamos chocados, tristes e de coração partido.”

Foto Os Jackson 5 em 1976 DR

Os Jackson 5 nasceram em 1964, com Tito na guitarra e nos coros, e tiveram grande sucesso logo com os seus primeiros quatro singles - ABC, The love you save, I want you back (todos de 1969) e I'll be there (1970) - , sucesso esse que se consolidou com temas como Mama's pearl e Never can say goodbye (1971), Get it together (1973) e Dancing machine (1974), levando-os a vender mais de 150 milhões de discos em todo o mundo até à sua separação, em 1984, quando a carreira a solo de Michael Jackson já tinha descolado (houve várias reuniões posteriores, sempre pontuais).

Nos anos 80, lembra ainda a BBC, os Jackson Five receberam a sua estrela no Hollywood Walk of Fame e, no final da década de 90, entraram para o Rock and Roll Hall of Fame.

Dias antes de morrer, Tito e os irmãos visitaram um monumento em homenagem a Michael Jackson em Munique, Alemanha, e foi a partir de lá que escreveu nas suas páginas nas redes sociais: “Antes do nosso espectáculo em Munique, os meus irmãos Jackie, Marlon e eu visitámos o belo memorial dedicado ao nosso querido irmão Michael Jackson. Estamos profundamente gratos por este lugar especial que honra não só a sua memória, mas também o nosso legado comum. Obrigado por manterem vivo o seu espírito.”

Os Jackson estavam na cidade para um concerto, paragem num calendário de Verão que os levou a actuar, também, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Já em 2019, Jackie, Tito, Jermaine e Marlon tinham feito uma digressão para reavivar e honrar o legado do grupo que o pai, o empresário musical Joe Jackson, falecido em 2018, fizera nascer (em todos os sentidos).

Tito, que tinha também uma carreira a solo como músico de jazz desde 2003, era o terceiro mais velho entre os dez filhos dos Jackson, prole de que fazem ainda parte Janet e La Toya.