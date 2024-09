Os Emmys não deram na TV mas deram tudo por Shogun, Baby Reindeer e uma surpresa

Shogun é a vencedora da noite, The Bear bateu recordes mas foi a vítima do plot twist final. Hacks suplantou a favorita na cerimónia que Portugal não viu.

Na madrugada desta segunda-feira, decorreram os segundos Emmys deste ano. Os 76.ºs Emmys são mais uma recordação dos efeitos da greve dos argumentistas e dos actores de 2023, que adiaram a edição de há um ano para Janeiro. E se o ano começou com a coroação esperada de Succession (HBO), The Bear (FX/Disney+) e Beef (Netflix), o Verão do nosso contentamento terminou com um elenco totalmente novo. The Bear, sendo discutível a sua presença na categoria de comédia, foi suplantada por Hacks (Max) numa grande supresa, Baby Reindeer deu à Netflix a sua vitória na categoria de minissérie e o melhor drama teve de ser Shogun (FX/Disney+). Porque tinha de ser.