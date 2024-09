“A minha terapia”, ou como os trampolins também podem ajudar na doença de Parkinson

A perda de mobilidade e equilíbrio está entre as principais consequências da doença de Parkinson. No entanto, em Lisboa, há um projecto à base de ginástica que contraria essa inevitabilidade.

Imagine-se um parque de diversões repleto de trampolins, umas paredes de escalada e até uns postes para se subir – verdadeiro deleite para miúdos e graúdos que gostam de se aventurar. Aliás, não faltam famílias a saltar nos trampolins e a lutar com esponjas, à procura do primeiro a cair da estreita barra de equilíbrio. Num dos cantos deste espaço considerável em Carnaxide está um outro grupo. Quatro homens saltitam (com menos intensidade) para cá e para lá, recreiam-se com dados e raquetes, mantendo o equilíbrio possível em cima de um trampolim nos exercícios ditados pela fisioterapeuta. Quem diria que estes quatro homens estavam ali para contrariar a doença de Parkinson?