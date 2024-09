Tufão Bebinca é o mais forte a atingir Xangai desde 1949

O centro financeiro de Xangai, normalmente movimentado, teve de parar nesta segunda-feira, com os residentes a abrigarem-se em casa à espera da passagem do tufão Bebinca. A tempestade de categoria 1, que entrou em Xangai esta segunda-feira, é o ciclone tropical mais potente a atingir aquela cidade em mais de sete décadas.

Com ventos de 151 quilómetros por hora perto do olho do tufão, o Bebinca aterrou na cidade de quase 25 milhões de habitantes por volta 7h30, hora local, (00h30, hora de Lisboa), segundo a imprensa estatal, sendo a tempestade mais forte a atingir Xangai desde o tufão Glória, em 1949. A chuva assolou a cidade e os ventos fortes derrubaram mais de 10.000 árvores em Xangai, enquanto mais de 400.000 pessoas foram retiradas de casas em risco pela passagem do tufão.

Mais de 56.000 elementos de equipas de salvamento foram mobilizados e, ao início da tarde, apenas um ferido tinha sido registado devido à tempestade, de acordo com os meios de comunicação social estatais. Mais de 1400 voos dos dois aeroportos da cidade e mais de 570 comboios de passageiros foram cancelados desde domingo à noite, perturbando os planos de viagem de muitas pessoas que se deslocam durante o Festival do Meio Outono, três dias seguidos de feriado público que existem na China.

Os parques e as empresas foram encerrados, uma vez que quatro distritos de Xangai aumentaram os alertas meteorológicos para o nível mais elevado possível, alguns serviços de metro foram interrompidos e as auto-estradas e algumas estradas foram também encerradas ao trânsito, ou sujeitas a restrições especiais de velocidade. As estâncias turísticas de Xangai, incluindo o Resort da Disney de Xangai, o parque de diversões Jinjiang e o Parque de Animais Selvagens de Xangai, foram temporariamente encerradas e muitos ferries tiveram de parar.

Ao início da tarde de segunda-feira (no horário local), o olho da tempestade tinha passado Xangai e estava situado na província vizinha de Jiangsu, embora se esperasse que as chuvas continuassem na capital financeira da China durante o resto do dia. Xangai raramente é atingida directamente por tufões fortes, que geralmente atingem o Sul da China. O Yagi, uma tempestade destruidora de categoria quatro, passou pelo sul da província de Hainan na semana passada, matando centenas de pessoas, principalmente no Vietname e na Birmânia.