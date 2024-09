“Era a minha quinta guerra. Só o oceano lava, limpa, e nos faz respirar de novo”

“Eu vivi a guerra como repórter e perdi a minha amiga Natalya Estemirova na guerra da Geórgia, em 2009. Sei muito bem o que é a guerra”, afirma Anna Nemtsova. “Nessa altura, só o oceano me fez respirar outra vez. Sempre senti vontade de entrar na água do mar depois de terríveis pesadelos. Um amigo mostrou-me como fazê-lo em quatro passos. Ao inspirar a beleza expiramos a tristeza. Fazemos isto ao longo da praia, e depois outra vez”, descreve a jornalista americana múltiplas vezes premiada, incluindo com um prémio de coragem pela IWMF (Fundação Internacional das Mulheres na Comunicação Social), em 2015, e uma bolsa do Centro Pulitzer (Persephone Miel), em 2012.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt