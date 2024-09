Influencer que deu banho de água fria à filha vai ser julgada

A influencer Joana Mascarenhas, que contou no Instagram mergulhar a filha em água fria para resolver as birras da criança na altura com três anos, foi acusada pelo Ministério Público (MP) de um crime de violência doméstica e vai começar a ser julgada no próximo mês, revela o Jornal de Notícias na edição deste domingo. A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou, ao PÚBLICO, que o inquérito “conheceu despacho de acusação”.

O Jornal de Notícias conta que um dos episódios que sustenta a acusação remete a Maio do ano passado, quando a influencer e a filha estavam junto à piscina do prédio onde vivem. A filha estava a chorar alto e a mãe, considerando que esta estava a fazer birra e a “medir forças” consigo, pegou na criança e mergulhou-a na piscina até à zona do queixo. Segundo o MP, a filha, assustada, “cessou a birra”.

De acordo com o mesmo jornal, que consultou a acusação, o MP considerou que a arguida, ao agir desta forma, quis molestar “física e psiquicamente” a filha. E adianta que o MP pede ao tribunal que, se não for deduzido nenhum pedido de indemnização em nome da vítima, arbitre uma quantia para reparação dos “prejuízos” causados pela alegada violência doméstica.

Em Julho do ano passado soube-se que o MP abriu um inquérito a Joana Mascarenhas, que decorreu “na Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica de Lisboa”, como confirmou a PGR ao PÚBLICO na altura. Este anúncio aconteceu poucos dias depois de a influencer ter contado, na sua conta de Instagram, a estratégia utilizada para “resolver as manhas” da filha.