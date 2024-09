Incêndios: Governo declara Situação de Alerta para o continente a partir das 13h

Um incêndio em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, e um em Fafe (Braga), eram este domingo, pelas 12h, os mais preocupantes do país, assinalados como "ocorrências significativas" pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Em Sever do Vouga as chamas estão a consumir povoamento florestal desde o início da madrugada, com o primeiro alerta dado às autoridades às 2h20. Pelas 12h, estavam no terreno 165 operacionais, apoiados por 49 veículos e quatro meios aéreos.

Devido a este incêndio, está interditada a Estrada Nacional 16 entre Carvoeiro e Poço de Santiago, mas "não há conhecimento de habitações em risco", afirmou fonte da ANEPC, em declarações à agência Lusa.

Em Fafe estão a lavrar dois incêndios, um deles na localidade de Cruz de Carrelhas, com início às 00h22 deste domingo e que mobiliza pelas 12h 159 bombeiros, 51 viaturas e duas aeronaves, sendo o que motiva maior preocupação das autoridades.

Ainda em Fafe, houve esta madrugada um reacendimento do fogo que deflagrou na tarde de sábado em Agrela e Serafão, combatido esta manhã por cerca de 50 operacionais, 14 viaturas e dois meios aéreos.

No concelho de Fafe não há registo de casas ameaçadas nem de vias cortadas.

Às 12h estavam activos 11 fogos em zonas de mato ou floresta, todos na região Norte de Portugal continental, além de cinco em fase de rescaldo, que mobilizavam mais de 1400 operacionais, apoiados por 415 veículos e 20 meios aéreos.

O incêndio em Silvares, no Fundão (Castelo Branco), que deflagrou na passada sexta-feira, está dominado desde a tarde de sábado, mas mantêm-se no local 160 bombeiros e 50 veículos em actividades de prevenção, vigilância e estabilização dos perímetros.

Governo declara Situação de Alerta para o continente a partir das 13h

O Governo declarou Situação de Alerta para todo o continente a partir das 13h deste domingo e até às 23h59 de terça-feira, com medidas excepcionais devido ao agravamento do perigo de incêndios rurais previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera em grande parte do território nacional.

Em comunicado, vários ministérios salientam que serão implementadas várias medidas de carácter excepcional, como a proibição do acesso, circulação e permanência no interior de determinados espaços florestais, proibição da realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração, e proibição de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria (com excepção para as situações de combate a incêndios rurais).

Estão proibidos também trabalhos rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal. O uso de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos também está proibido neste período, incluindo os que já tinham autorizações emitidas.