Há menos cinco mil estudantes do superior a pedir bolsa de estudo do que há um ano

Apesar da descida face ao ano passado, este é o segundo ano com mais candidatos a bolsas de estudo por esta altura. São quase mais dez mil pedidos do que há dois anos e mais 16 mil do que há três.

Mais de 65 mil estudantes apresentaram, até ao início desta semana (a última actualização da Direcção-Geral do Ensino Superior — ​DGES — data de dia 9 deste mês), a sua candidatura a uma bolsa de acção social no ensino superior, num momento em que as instituições se preparam para dar início às aulas e a cerca de duas semanas do fim do primeiro prazo para submissão dos pedidos (30 de Setembro). Até lá, e mesmo no decorrer do ano lectivo, os números deverão ainda aumentar. Mas, comparando com o mesmo período de 2023, verifica-se que, à data, há um diferencial de menos 5473 pedidos de bolsa de estudo. Pelo menos, para já.