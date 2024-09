PS aceitou Orçamento do primeiro Governo Cavaco, CDS e ilhas “salvaram” Guterres

Cavaco Silva queixou-se muito de ter visto o seu primeiro Orçamento “desvirtuado” na especialidade, mas a verdade é que foi aprovado por uma grande maioria na Assembleia da República: além do PSD e CDS (que votaram a favor), a abstenção do PS e do Partido Renovador Democrático – a força política que emergiu naqueles anos à sombra do Presidente da República Ramalho Eanes – “ajudaram” Cavaco a ter um orçamento sem maioria.

