Quais são as vacinas obrigatórias para os animais? E como actuam?

As vacinas desempenham um papel crucial na manutenção da saúde dos animais de companhia, protegendo-os contra uma variedade de doenças graves e, muitas vezes, fatais.

A vacinação regular é uma prática veterinária essencial, que não só garante a longevidade e o bem-estar dos nossos cães e gatos, como protege a saúde pública ao evitar a propagação de doenças zoonóticas, ou seja, doenças que podem ser transmitidas dos animais para os humanos.

A importância de vacinar os nossos animais de estimação

Em primeiro lugar, as vacinas são uma das formas mais eficazes de prevenção de doenças infecciosas. Quando um animal é vacinado, o sistema imunológico é exposto a uma forma inactiva ou enfraquecida do agente patogénico que não causa a doença, mas sim estimula a produção de anticorpos. Estes anticorpos permanecem no corpo prontos a combater e a proteger numa eventual exposição.

Este processo, conhecido como imunização, é essencial para prevenir doenças que, de outra forma, poderiam ser extremamente debilitantes ou até mesmo fatais.

Além disso, a vacinação é vital para prevenir surtos de doenças entre populações de animais. Os que não são vacinados podem servir como hospedeiros para a disseminação de agentes infecciosos, colocando em risco outras espécies e, em alguns casos, pessoas.

Um exemplo clássico é a raiva, uma doença viral que afecta o sistema nervoso e é praticamente fatal tanto em animais como em humanos. A vacinação regular contra este vírus é essencial, obrigatório e imposta por lei, não só para proteger os animais, mas também para garantir a segurança pública.

Que vacinas devem ser administradas?

A vacinação adequada depende da espécie do animal, da idade, do estado de saúde, do estilo de vida e das recomendações veterinárias. No entanto, há algumas vacinas que são transversalmente recomendadas para cães e gatos.

Para os cães, as vacinas essenciais incluem:

Vacina contra a raiva : é obrigatória na maioria dos países e protege contra o vírus da raiva;

: é obrigatória na maioria dos países e protege contra o vírus da raiva; Vacina contra a parvovirose canina : doença altamente contagiosa e potencialmente fatal que afecta o sistema gastrointestinal dos cães;

: doença altamente contagiosa e potencialmente fatal que afecta o sistema gastrointestinal dos cães; Vacina contra a esgana : outra doença viral grave que pode afectar vários sistemas do corpo, incluindo respiratório, gastrointestinal e nervoso;

: outra doença viral grave que pode afectar vários sistemas do corpo, incluindo respiratório, gastrointestinal e nervoso; Vacina contra o adenovírus canino: protege contra um vírus que causa inflamação do fígado.

Para os gatos, as vacinas essenciais incluem:

Vacina contra a panleucopenia felina : também conhecida como a parvovirose felina, é uma doença altamente contagiosa e frequentemente fatal;

: também conhecida como a parvovirose felina, é uma doença altamente contagiosa e frequentemente fatal; Vacina contra o calicivírus felino e o herpesvírus felino: estas doenças respiratórias são comuns em gatos e podem causar sintomas severos.

Além destas, existem vacinas não essenciais, mas recomendadas dependendo das condições específicas do animal, como a vacina contra a leptospirose, a vacina contra a leishmaniose e contra o vírus da leucemia felina.

Efeitos das Vacinas

As vacinas são geralmente seguras e bem toleradas pela maioria dos animais. No entanto, como qualquer procedimento médico, podem ocorrer reacções adversas.

As reacções mais comuns são leves e temporárias, como febre baixa, letargia ou dor no local da injecção. Em casos raros, podem ocorrer reacções alérgicas mais graves, mas os benefícios da vacinação superam largamente os riscos.

A vacinação dos animais de companhia é uma parte fundamental dos cuidados veterinários. Protege não só os nossos amigos de quatro patas contra doenças infecciosas potencialmente fatais, mas também ajuda a manter a saúde pública, prevenindo a disseminação de doenças transmissíveis dos animais aos humanos, contribuindo, assim, para um ambiente mais seguro tanto para os animais como para as pessoas.

Vacinar é um acto indispensável de responsabilidade e de apreço para com os nossos animais, garantindo-lhes uma vida longa, saudável e feliz.