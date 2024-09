Taylor Swift: esta semana foi dela

Com as sondagens a indicarem um empate técnico entre os dois candidatos à presidência dos EUA, Donald Trump (Partido Republicano) e Kamala Harris (Partido Democrata), o efeito Taylor Swift não é de desprezar. Aliás, há algum tempo que se especulava quando é que a estrela iria revelar a sua intenção de voto numas eleições extremamente marcadas pelo endosso de figuras mediáticas — Trump tem a seu lado Elon Musk ou Hulk Hogan, Harris conta com Clooney ou Spike Lee.

Certo é que, depois de ter escrito uma publicação nas redes sociais a apoiar Kamala Harris (a qual termina a assinar "senhora de gatos e sem filhos", numa alusão directa às críticas do vice de Trump), a campanha da candidata democrata revelou ter ficado animada, do agradecimento do vice Tim Walz (como "dono de gatos") aos trocadilhos que recorrem às canções da estrela e que já começaram a integrar a comunicação dos democratas. E tudo indica que Swif tem o poder de virar o jogo, numas eleições em que mais de 40 milhões de votantes estão entre os 18 e os 27 anos. Aliás, em 2018, quando a cantora apoiou dois candidatos democratas para o Congresso, o site vote.org recebeu mais de 65 mil novos registos em 24 horas. No ano passado, voltou a partilhar o mesmo apelo ao registo para o voto e a página na hora seguinte aumentou mais de 1000% os acessos.

A cereja na semana de Taylor Swift chegou poucas horas depois, ao ter arrecadado sete prémios nos MTV Video Music Awards, tendo encantado os fãs com o discurso em que agradeceu ao namorado, Travis Kelce: "Uma coisa de que me lembrarei sempre é que, quando acabava um take e dizia ‘corta’, ouvia sempre alguém a aplaudir do outro lado do estúdio onde estávamos a filmar, e essa pessoa era o meu namorado, Travis". E elogiou: "Tudo o que este homem toca transforma-se em felicidade, diversão e magia."

Mas, aparentemente, também Taylor Swift dá sorte a quem a rodeia. É que a amiga Selena Gomez teve uma semana em cheio, ao entrar para a lista dos multimilionários da Forbes, com uma fortuna avaliada em 1300 milhões de dólares (1180 milhões de euros). A maior parte da fortuna da jovem, que se tornou conhecida no Disney Channel com Os Feiticeiros de Waverly Place, provém da marca de cosmética Rare Beauty. E continua a ser a mulher mais seguida do mundo no Instagram: 424 milhões de seguidores.

Já entre os homens, Cristiano Ronaldo mantém-se na dianteira, com quase 640 milhões de pessoas a acompanharem as suas publicações. E, nesta semana, o madeirense quebrou mais um recorde: mil milhões de seguidores entre todas as suas contas nas redes sociais.

Já no Reino Unido, a cantora Mel B, que integrou as Spice Girls, apelou ao Parlamento britânico para legislar sobre a discriminação do cabelo afro, relatando como foi intimada a alisar o seu (não tendo cedido). É um grito contra uma sociedade que nos continua a querer impor padrões de beleza. É que, como escreve Liliana Carona, "sabemos que existe um padrão de beleza cada vez mais feroz, pelo mediatismo das redes sociais, mas a segurança de se achar, mesmo não sendo, desarma quem analisa", porque, conclui, "a beleza tem segurança nela".

Por cá, numa semana marcada pelo arranque do ano lectivo do ensino superior, Inês Duarte Freitas foi ouvir especialistas sobre como lidar com a sensação de ninho vazio, reflectindo como a saída dos filhos para estudarem longe pode constituir uma oportunidade para os pais. Do lado oposto, há quem ainda esteja a construir o ninho e, no Dia Nacional da Natalidade, também conhecido por Dia Nacional da Grávida, a jornalista procurou compreender como se consegue controlar a ansiedade em tempos de incerteza, concluindo é preciso aprender a confiar.

Por isso, quer se esteja a enfrentar a chegada de um filho ou a testemunhar como ele ganha asas ou simplesmente noutra qualquer fase da vida — com ou sem filhos, com gatos ao colo ou cães aninhados à nossa beira —, o mais importante será aprender a saborear cada momento.

Uma boa semana.