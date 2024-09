O novo “whatever it takes” de Mario Draghi

1. Mario Draghi já salvou uma vez a União Europeia do descalabro. Todos ainda nos lembramos do momento em que, em Agosto de 2012, o então presidente do Banco Central Europeu disse a frase que travou a espiral dos mercados que podia levar ao fim do euro: “Whatever it takes”, “custe o que custar”. E acrescentou: “Acreditem que será suficiente.” Foi suficiente.

