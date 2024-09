Míssil disparado pelos houthis atinge Israel

Forças Armadas israelitas afirmam que o ataque, que não causou feridos, foi feito a partir do Iémen.

O exército israelita afirmou que um míssil disparado a partir do Iémen atravessou este domingo o centro de Israel antes de cair no território, sem causar feridos.

"Um míssil terra-terra foi identificado quando atravessava o centro de Israel, depois a zona leste, tendo caído numa zona afastada", indicou, em comunicado. O exército acrescentou não ter "registado qualquer ferido".

Numa nota posterior, pouco antes das 7h (5h em Lisboa), as forças armadas israelitas referiram que o "míssil tinha sido disparado a partir do Iémen".

"As explosões ouvidas nos últimos minutos provêm do sistema de intercepção [dos mísseis]. O resultado da intercepção está a ser examinado", adiantou.

Os rebeldes houthis, que controlam algumas zonas do Iémen, lançaram vários ataques contra Israel, afirmando actuar em solidariedade com os palestinianos na Faixa de Gaza, no âmbito da guerra entre Israel e o movimento islamista palestiniano Hamas.

Em Julho, os houthis levaram a cabo um ataque com drones contra Telavive, tendo morto um civil israelita. Na resposta, o exército israelita bombardeou o porto iemenita de Hodeida, controlado pelos houthis.

O líder dos rebeldes houthis considerou, no início do mês passado, "ser inevitável" ripostar ao ataque israelita.

Há vários meses que os rebeldes houthis têm também como alvo navios, que consideram ligados a Israel, Estados Unidos ou Reino Unido, no golfo de Áden e no mar Vermelho.

Estes ataques perturbam o trânsito nesta zona marítima essencial para o comércio mundial, o que levou os Estados Unidos a criar uma coligação marítima internacional e atingir alvos rebeldes no Iémen, por vezes com a ajuda do Reino Unido.