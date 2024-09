Israel admite que ataque aéreo terá resultado na morte de três reféns em Gaza

Exército diz haver “elevada probabilidade” de que um ataque realizado em Novembro do ano passado, visando abater um comandante do Hamas, tenha resultado na morte de reféns israelitas.

O Exército israelita disse este domingo haver uma "elevada probabilidade" de que três reféns israelitas do Hamas, sequestrados no ataque de 7 de Outubro, tenham morrido na sequência de um bombardeamento realizado em Novembro de 2023 a Jabalia, no norte da Faixa de Gaza. Os corpos dos três israelitas, dois militares e um civil, foram recuperados no início deste ano.

As forças israelitas disseram que uma investigação concluiu, embora sob circunstâncias desconhecidas, que os três reféns terão morrido na sequência de uma ofensiva para abater Ahmed Ghandour, comandante da Brigada do Norte de Gaza do Hamas, que estaria escondido nos túneis subterrâneos de Jabalia.

"As conclusões da investigação sugerem que os três foram, com elevada probabilidade, mortos devido a efeitos colaterais de um ataque aéreo das IDF [sigla em inglês para Forças de Defesa de Israel], durante o assassinato" de Ghandour, disse o Exército.

As forças israelitas não avançaram que "efeitos colaterais" poderão ter resultado na morte dos reféns, mas os familiares das vítimas disseram anteriormente que é provável que os três tenham morrido por envenenamento por dióxido de carbono, presos nos túneis devido ao ataque, segundo diz o The Times of Israel. Ainda segundo as IDF, o paradeiro dos três reféns não era conhecido no momento do ataque aéreo.

As mortes destes três israelitas somam-se às de outros três reféns do Hamas que em Dezembro de 2023 foram mortos por engano pelas forças do país. Na altura, os três israelitas foram abatidos a tiro depois de "identificados erroneamente" como "uma ameaça" durante combates no bairro de Shejaiya, na cidade de Gaza.

O ataque do grupo palestiniano do Hamas contra Israel, a 7 de Outubro, causou a morte de cerca de 1205 pessoas, segundo um balanço da Agência France-Presse (AFP) baseado em números oficiais israelitas. Desde então, as ofensivas militares de Israel em Gaza mataram mais de 40.900 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde local.