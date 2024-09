Emmys 2024: desenrola-se a passadeira vermelha para as estrelas da televisão

As estrelas da televisão já desfilam na passadeira vermelha. Nesta noite, na 76.ª edição dos Emmys, distingue-se o que de melhor se fez na televisão no último ano, com The Bear, Homicídios ao Domicílio e The Crown a liderarem as nomeações. Mas o serão é também uma celebração da moda antes da cerimónia no Peacock Theater​, em Los Angeles.

É fácil prever quem são as celebridades mais esperadas na passadeira vermelha, com destaque para Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, de The Bear, Jamie Lee Curtis, por Fishes, ou Sofia Vergara por Griselda, que compete com nomes como Jodie Foster, Brie Larson, Juno Temple e Naomi Watts na categoria de Melhor Actriz em Minissérie.

É noite também de estreias. Selena Gomez está nomeada pela primeira vez para um Emmy com Homicídios ao Domicílio e espera-se que pise a passadeira vermelha acompanhada pelos colegas de elenco, Steve Martin e Martin Short.

Há um casal particularmente esperado: Richard Gadd e Jessica Gunning. Os dois protagonizam a polémica minissérie Baby Reindeer, que conta a história “verdadeira” dos encontros do humorista com uma perseguidora. A produção da Netflix acumula 11 nomeações.

Esta é a segunda edição dos Emmys neste ano ─ tradicionalmente a cerimónia é sempre em Setembro, mas os prémios de 2023 só foram entregues em Janeiro deste ano, culpa da greve dos argumentistas e depois do mesmo protesto dos actores.

No que à moda diz respeito, a passadeira vermelha dos Emmys é sempre uma das mais concorridas do ano e uma oportunidade para as casas de moda apresentarem as suas melhores criações. Espera-se que as estrelas não joguem pelo seguro, apesar de serem expectáveis alguns clássicos vestidos pretos, mas também muito brilho.

Na galeria de imagens, acompanhe o desfile de celebridades na 76.ª edição dos Emmys.