Quarenta e oito

Tinha 12 anos acabados de fazer quando, a meio das férias de Verão, durante um almoço igual a mil outros, decidi queixar-me de tédio. As férias, com os meus pais no trabalho e os meus irmãos fora, estavam a tornar-se uma sucessão de dias infinitos que me aborreciam até ao âmago. E naquele dia decidi verbalizar o quão aborrecida estava e o quão maçadora era a minha vida. Acontece que em vez de compreensão paterna — claramente os meus pais nunca ouviram falar sobre a importância de validarem os sentimentos dos filhos — recebi um olhar de soslaio da minha mãe e uma granada, em forma de pergunta, lançada pelo meu pai.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt