Kia EV3, autonomia e gama diversificada com formas compactas

Há novo SUV compacto na gama da Kia, que, por cá, já se deixou espreitar no Caramulo Motorfestival, que se realizou no último fim-de-semana, e que se apresenta com objectivos ambiciosos. Afinal, explicou o vice-presidente e director de Planeamento de Negócios Globais, Spencer Cho, por altura da sua revelação, em Maio, “com o EV3, a Kia redefiniu o segmento de SUV EV para criar um modelo compacto que está plenamente equipado com tecnologia e funcionalidades inovadoras”.

Com 4,3 metros de comprimento, o Kia EV3 insere-se no mesmo segmento de propostas como o Hyundai Kauai Electric ou Peugeot E-2008. No entanto, o emblema de Seul está convicto de que, face aos concorrentes, apresenta novidades que o tornam único, nomeadamente ao nível do pacote tecnológico que inclui, com muitas funcionalidades herdadas do “gigante” EV9. Entre os destaques, a Kia aponta a inclusão da travagem regenerativa i-Pedal 3.0, cuja intensidade pode ser ajustada através de patilhas no volante ou de forma automática, em que o veículo analisa o trânsito, tipo de estrada e o padrão de condução para maximizar a eficiência energética.

Assente na plataforma E-GMP na sua variante de 400 volts (o EV6 e o EV9 usam a mesma plataforma, mas na variante de 800 volts), o EV3 chega com mecânica de 150kW (204cv), alimentada pela energia debitada por uma bateria de iões de lítio, que se apresenta com duas capacidades distintas: 58,3kWh, para uma autonomia de 430 quilómetros, e 81,4kWh, capaz de percorrer distâncias até 560 quilómetros com uma só carga. O recarregamento pode ser realizado em corrente contínua, a uma potência de até 102kW, no primeiro caso, e até 128kW, no segundo, o que significa que 80% da carga é recuperada em cerca de 30 minutos.

No que diz respeito ao habitáculo, a Kia esforçou-se por criar um ambiente espaçoso e funcional, não obstante as reduzidas dimensões exteriores, o que quer dizer que cinco pessoas conseguem ocupar o interior do veículo sem dificuldade. No capítulo da digitalização, o EV3 chega com um painel informativo contínuo, de quase 30 polegadas, que se estende até ao centro do tablier e que reúne o ecrã de instrumentação, de 12,3 polegadas, um painel de ar condicionado, de 5,3’’, e um ecrã táctil para gerir o infoentretenimento, de 12,3’’.

A gama em Portugal arranca com a versão Drive, a partir de 39.900 euros, que conta com a variante equipada com a bateria de menor capacidade. Já as versões Tech (desde 44.500 euros, com bancos em pele sintética, regulação eléctrica do banco do condutor ou jantes de 19’’) e GT-Line (a partir de 47.500 euros) recorrem à bateria de 81,4kWh. No topo da gama, a lista de equipamento é extensa e distinta, com acabamentos desportivos e equipamentos de conforto tais como portão traseiro eléctrico, bancos dianteiros aquecidos, faróis dianteiros LED em matriz de pontos e faróis traseiros Full-LED.