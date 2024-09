Audi A6 e-tron é eléctrico e apresenta-se como Sportback e Avant

Tanto o A6 e-tron Sportback como o Avant são propostos com uma bateria com uma capacidade útil de 94,9 kWh, o que significa que as autonomias superam os 700 quilómetros.

O Audi A6 abandonou as mecânicas térmicas e apresenta-se agora com a designação e-tron, que significa que é 100% eléctrico. Já as suas roupas foram cosidas à medida das vontades: chegará como Sportback, que reclama uma aerodinâmica recordista no seio do emblema (Cd de 0,21), e como uma funcional Avant.

Assente na Premium Platform Electric (PPE), plataforma modular desenvolvida especificamente para automóveis 100% eléctricos, num esforço conjunto entre a Audi e a Porsche (que a estreou com o Macan EV), o Audi A6 e-tron explora traços desportivos, sem abdicar das linhas elegantes, o que pode ser confirmado mesmo com o equipamento de série, que inclui jantes dinâmicas de cinco braços de 19 polegadas. Mas, mais relevante, foi o facto de recorrer à PPE que lhe permitiu usar motores, que, embora potentes, são extremamente compactos e altamente eficientes. A bateria, de iões de lítio, também foi desenvolvida para aquela plataforma.

Tanto o A6 e-tron Sportback como o Avant são propostos com mecânica de 270 kW (365cv), existindo uma variante dedicada para quem privilegia a performance: o S6 e-tron, com potência de 370 kW/500 cv (405 kW/550 cv com launch control), que acelera de 0-100 km/h em 3,9 segundos; a variante de 270 KW faz a mesma aceleração em 5,4 segundos.

Em ambos os casos, há uma bateria com uma capacidade útil de 94,9 kWh, o que significa que as autonomias superam os 700 quilómetros (756, para o Sportback; 720, para o Avant), sendo possível recuperar energia em poucos minutos, graças ao facto de aceitar carregamentos em corrente contínua a uma potência máxima de 270 kW.

O Audi A6 e-tron deverá chegar às estradas nacionais antes do fim do ano, não havendo, para já, preço anunciado. No entanto, para referência, o SUV Q6 e-tron pode ser configurado desde 77.300 euros.