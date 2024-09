5G: A rede está à altura dos desafios, mas ainda à espera de ser rentabilizada, dizem os operadores

No final de Junho, existiam estações de base 5G nos 308 concelhos do país e em 2196 das 3091 freguesias (71% do total), mostram os dados mais recentes da Anacom. Para os operadores de telecomunicações, que receberam as licenças de quinta geração móvel no final de 2021, a tarefa de construir a rede móvel não foi um passeio no parque, mas parece de concretização mais rápida que o desafio de transformar o 5G, e as potencialidades da nova tecnologia – como velocidade, resiliência, segurança e privacidade –, em serviços e aplicações que conquistem os clientes de telecomunicações e que verdadeiramente permitam rentabilizar estes “investimentos gigantescos”.

