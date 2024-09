Vitória SC ganha em Braga pela primeira vez desde 2017

O Vitória SC somou mais três pontos na Liga portuguesa de futebol, neste domingo, em casa do rival Sp. Braga, graças a um triunfo por 0-2, que não mereceu contestação. Com este resultado, os vimaranenses subiram ao terceiro lugar.

Num jogo muito equilibrado, como se previa, o intervalo chegou com o nulo no marcador. E foi a entrada do Vitória SC no segundo tempo (e a apatia do adversário) que acabaram por determinar a história do jogo.

Em sete minutos, tudo se decidiu: aos 52', João Mendes inaugurou o marcador; aos 56', o central Arrey-Mbi foi expulso por agressão a Nelson Oliveira; aos 59', Tomás Ribeiro fez o 0-2 e fechou as contas.

A partir daí, e com o Sp. Braga em inferioridade numérica, o Vitória SC controlou defensivamente, praticamente não permitiu abordagens à baliza de Bruno Varela e viu confirmado um triunfo em casa do rival, algo que não acontecia desde Janeiro de 2017 (nessa altura, foi um triunfo por 1-2, na 18.ª jornada).