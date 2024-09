Quenianos Kibet e Chemweno triunfam na meia-maratona do Porto

A meia-maratona do Porto, que neste domingo se disputou nas ruas da cidade e reuniu cerca de 10 mil participantes, voltou a ser dominada, a exemplo dos últimos anos, por atletas do Quénia, na chegada à Avenida Dom Carlos I, na Foz.

Em masculinos, o primeiro atleta a alcançar a linha de meta foi Gilbert Kibet, com 1h00m26s, enquanto no sector feminino Cynthia Chemweno foi a vencedora, em 1h09m59s.

O pódio masculino foi mesmo totalmente queniano, com James Kipkogei Kipkoech a chegar em segundo, ao jardim do Passeio Alegre, e Mike Kiptum Boit em terceiro, com 1h01m31s.

Miguel Borges (Sporting de Braga) foi o primeiro português a cortar a linha da meta, em 1h07m30s, ficando na nona posição da classificação geral, seguido por Fábio Oliveira (Guilhovai), 10.º com 1h07m30s.

No sector feminino, depois da queniana Cynthia Chemweno entraram na meta duas fundistas japonesas, Yuki Nakamura, segunda com 1h12m24s, e Chiharu Suzuki, terceira com o tempo de 1h13m10s.

As melhores portuguesas terminaram logo a seguir, com Susana Godinho (Guilhovai) a ser quarta classificada, com o tempo de 1h13m59s, seguida por Salomé Rocha (Sporting), quinta, em 1h14m47s.