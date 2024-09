Hóquei em patins: bola furou a rede, árbitro não viu e Portugal perdeu Mundial de sub19

A selecção portuguesa de hóquei em patins de sub19 perdeu, neste sábado, a final do Campeonato do Mundo, de uma forma bizarra. Na final do torneio, que decorreu em Novara, Itália, Portugal fez um golo em que a bola furou a rede mas a equipa de arbitragem não se apercebeu. E de seguida a Espanha aproveitou, acabando por se impor por 3-1.

Foi um jogo muito equilibrado e decidido nas bolas paradas. A Espanha inaugurou o marcador aos 5', num livre directo convertido por Paco Casas, Portugal haveria de responder aos 29', também de livre directo, por Viti Oliveira, antes de os espanhóis voltarem a usar a bola parada para chegar ao 2-1, por Jacobo Copa, a seis minutos do final.

Instantes assim desse golo, porém, surgiu um lance tão caricato quanto inexplicável. Viti Oliveira, capitão da selecção portuguesa, desferiu um remate de meia distância que entrou no ângulo superior direito da baliza. Acontece que a velocidade que a bola atingiu, conjugada com uma deficiência na rede, contribuiu para que a bola passasse pela rede e fosse embater na tabela de fundo.

Conclusão: nenhum dos elementos da equipa de arbitragem se apercebeu, o jogo continuou e, nas sequência desse lance, a Espanha viria a conquistar a 10.ª falta que lhe valeu o livre directo, convertido no 2-1.

Nos últimos instantes, Portugal arriscou tudo, ainda atirou uma bola ao ferro e, quando tinha abdicado do guarda-redes para forçar o 5x4, sofreu o 3-1 com a baliza deserta, no derradeiro segundo.