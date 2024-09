Segunda na TV: Found, Camões e O Mundo em Chamas

Este início de semana conta ainda com Bonnie & Clyde, A Grande Beleza, o regresso a The Ark, hóquei em patins, Tieta e aviões simpáticos.

CINEMA

Bonnie & Clyde

Cinemundo, 22h50

Datado de 1967, o filme de Arthur Penn teve grande valor simbólico para o cinema norte-americano, ao fechar definitivamente a porta à época do classicismo e dos seus heróis impolutos. Inspira-se na vida de dois gangsters romanescos dos anos 1920. Para os anti-heróis Bonnie Parker (Faye Dunaway) e Clyde Barrow (Warren Beatty) já não há redenção possível.

Nomeado para nove Óscares, o filme ganhou dois: o de melhor actriz secundária para Estelle Parsons e o de melhor fotografia para Burnett Guffey.

A Grande Beleza

RTP2, 23h37

Há décadas que Jap Gambardella (Toni Servillo) vive à sombra do sucesso do seu único romance. A sua vida, em Roma, tem sido um festival de luxos, prazeres e festas. Com a aproximação do seu 65.º aniversário, começa a tomar consciência da futilidade das suas ambições e resolve voltar a escrever um grande livro. Para isso, regressa às memórias de um amor passado. Mas será capaz de vencer o cinismo e desprezo que sente pelo mundo e por si mesmo?

Com argumento e realização do italiano Paolo Sorrentino, o filme ganhou o Óscar de melhor filme internacional, bem como o Globo de Ouro e o BAFTA nas categorias equivalentes.

SÉRIES

O Mundo em Chamas

RTP2, 12h02

Estreia. Pessoas comuns de vários países europeus vêem o seu quotidiano, os seus sentimentos e os seus sonhos agrilhoados pelo eclodir da II Guerra Mundial. São elas as protagonistas desta série britânica criada por Peter Bowker e timbrada pela BBC, cuja narrativa, passada no primeiro ano do conflito, entrelaça as histórias das personagens. Os sete episódios são debitados de segunda a sexta-feira.

Found

Star Channel, 22h15

O novo procedural do Star Channel para os serões de início de semana centra-se numa equipa dedicada ao resgate de pessoas desaparecidas que, por alguma razão, saíram do radar público e até das autoridades. Gabi Mosely (Shanola Hampton) comanda essa brigada cujos elementos foram, eles próprios, afectados por casos de desaparecimento.

Pormenor: Gabi mantém prisioneiro na cave o homem que a raptou em criança (Mark-Paul Gosselaar) e usa-o como “consultor” para os casos que tem em mãos. Found é uma produção norte-americana saída da mente de Nkechi Okoro Carroll.

The Ark

SyFy, 22h15

Projectada num futuro relativamente próximo (daqui a um século) em que a vida na Terra se tornou praticamente inviável por causa das alterações climáticas, esta aventura de ficção científica, criada por Dean Devlin e Jonathan Glassner, passa-se a bordo de uma nave espacial colonizadora que cruza o cosmos em busca de um planeta habitável alternativo.

A missão é cheia de percalços, desafios e momentos francamente desanimadores, como aquele que rematou a primeira temporada. É nesse ponto que reencontramos os tripulantes, esta noite, no início da segunda ronda, para seguir nos serões de segunda-feira.

MAGAZINE

Visita Guiada

RTP2, 22h56

O premiado programa cultural de (e com) Paula Moura Pinheiro debruça-se sobre O jovem Camões em Coimbra, a propósito das comemorações dos 500 anos do nascimento do poeta. Os guias são a escritora Isabel Rio Novo – autora de Fortuna, Caso, Tempo e Sorte - Biografia de Luís Vaz de Camões – e o historiador e arquitecto Walter Rossa. Continua na semana que vem.

TELENOVELA

Tieta

Globoplay, streaming

Reposição da telenovela brasileira que foi um fenómeno de popularidade no final dos anos 1980. Tinha o livro de Jorge Amado como fonte, a actriz Betty Faria no papel principal, um genérico de tirar o fôlego, uma banda sonora memorável e personagens tão inesquecíveis como Perpétua, Osnar, Dona Amorzinho ou Bafo de Bode. Regressa à antena da Globo, agora no streaming, 35 anos depois da estreia original.

DESPORTO

Hóquei em Patins: Portugal x EUA

RTP1, 17h22

Em directo da cidade italiana de Novara, o encontro da selecção nacional masculina lusa com a norte-americana, na fase de grupos do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. Portugal e EUA integram o grupo A, juntamente com Angola e Argentina.

INFANTIL

Super Wings

Panda, 17h

A série de animação entra na oitava temporada com mais aventuras de Jett e outras aeronaves prestáveis, simpáticas e trapalhonas q.b., que fazem entregas especiais a crianças de todo o globo enquanto vão aprendendo (e ensinando) expressões e costumes locais.