Os “miúdos” da Geração 21, estudo único em Portugal, fazem 18 anos

Pode dizer-se que Beatriz e a Geração 21 nasceram no mesmo dia. A bebé tinha horas de vida quando a mãe, Isabel, ainda na maternidade e a recuperar do parto, aceitou fazer parte de um estudo científico pioneiro em Portugal. No longínquo ano de 2005, Beatriz foi a “paciente zero” desta coorte de nascimento que começou com mais de 8000 bebés e que acompanha, até ao dia de hoje, milhares de jovens que completaram, entretanto, 18 anos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt