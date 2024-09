Um terço das escolas abandonou o projecto-piloto dos manuais digitais — mas há 11 a entrar

Alunos vão ter aulas com manuais digitais em 80 agrupamentos de escolas. São menos 23 do que no ano passado. É um assunto que não gera consenso na comunidade educativa e há já escolas a recuar.

Dos 103 agrupamentos ou escolas não agrupadas onde, no ano lectivo passado, parte dos alunos aprendia com manuais digitais, 34 deixaram de participar no projecto-piloto. Desde que foi implementado, há quatro anos, o número de alunos e de agrupamentos envolvidos tem vindo a aumentar todos os anos. Até este ano. Nalguns casos, esta redução dever-se-á ao facto de o Ministério da Educação ter restringido a adesão de novas turmas do 1.º ciclo e do ensino secundário, mas também à “decisão voluntária das escolas, que optaram por diminuir o número de alunos abrangidos ou abandonar o projecto”.