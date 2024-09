Em seis anos, quadro de pessoal do INEM só ganhou 53 profissionais

Faltam profissionais no mapa de pessoal do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e os esforços desenvolvidos para ocupar todos os postos de trabalho “têm-se revelado insuficientes para dar resposta às necessidades da instituição”, lê-se no Relatório Anual de Gestão e Actividades relativo ao ano passado. Entre 2017 e 2023, o quadro de pessoal do INEM ganhou apenas 53 profissionais. Se, entre 2017 e 2023, o número de profissionais nos quadros cresceu 4%, já o número de chamadas teve um aumento de 10,7% no mesmo período.

