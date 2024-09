São 150 os medicamentos de dispensa hospitalar que vão poder ser levantados nas farmácias

O Governo fixou em cerca de 150 os medicamentos de dispensa hospitalar que vão poder ser levantados nas farmácias a partir de 1 de Janeiro de 2025 no âmbito do regime de dispensa em proximidade que já tem estado a ser testado com sucesso nalguns centros hospitalares do país. Contudo, de acordo com informação da Associação Nacional de Farmácias (ANF) e da Ordem dos Farmacêuticos, há vários medicamentos de dispensa hospitalar que já têm estado a ser levantados nas farmácias que não constam desta lista, o que poderá reduzir o universo expectável de potenciais beneficiários.

