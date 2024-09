Incêndios: 647 operacionais combatem fogo no Fundão e 211 em Seia

Meios aéreos vão, durante a manhã, juntar-se ao combate às chamas em Silvares, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, onde um incêndio deflagrou na sexta-feira, disse hoje à Lusa fonte da protecção civil.

Este incêndio, que causou ferimentos ligeiros em dois bombeiros, apresenta "uma grande extensão de área ardida, com muitos meios empenhados" aos quais se vão juntar, "pela manhã, meios aéreos", disse o segundo comandante, José Costa, do comando da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

No terreno, estão 647 operacionais, 205 veículos e nove máquinas de arrasto, indicou a mesma fonte.

"A estrada nacional [EN] 238 está interdita entre Dornelas e Silvares", adiantou.

José Costa destacou o fogo que lavra em Paranhos, no concelho de Seia, distrito da Guarda, com 309 operacionais e 90 veículos no combate às chamas, acrescentando que duas aldeias, Sobreda e Seixo da Beira, "não estão ameaçadas, mas estão próximas do incêndio".

A ANEPC assinalou também os fogos activos no local de Mós, em Castro Daire, distrito de Viseu, com 132 operacionais e 39 veículos; em Valverde, Aguiar da Beira, distrito da Guarda, com 132 operacionais e 35 veículos de apoio; bem como em Vila Verde, Gondomar, no distrito de Braga, com 102 operacionais e 32 veículos.

Nesta altura, a ANEPC regista, ao todo, seis incêndios activos "com mais significado", afirmou.

Cerca de 60 concelhos de nove distritos do continente em perigo máximo de incêndio

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

À excepção de Évora, Beja, Lisboa, Setúbal e alguns concelhos de Aveiro e do Porto, todos os outros distritos de Portugal continental apresentam um perigo muito elevado e elevado de incêndio, de acordo com o IPMA. Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

As previsões meteorológicas para o continente são de céu pouco nublado ou limpo, podendo temporariamente apresentar períodos de maior nebulosidade por nuvens altas, em especial no interior da região Sul durante a tarde. O vento soprará fraco a moderado do quadrante leste, soprando por vezes forte no litoral Norte e Centro e, com rajadas até 60 km/h, nas terras altas até meio da manhã, rodando para o quadrante norte no litoral oeste a partir da tarde.

O IPMA prevê uma pequena subida da temperatura máxima no interior Norte e Centro e no litoral Centro e Sul, excepto no sotavento algarvio, onde descerá. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 34º Celsius em Évora e os 24º na Guarda.