O percurso de uma empresária de sucesso

Em Portugal, o empreendedorismo é considerado uma opção atrativa para muitos brasileiros que se fixaram em território luso. E o governo português tem demonstrando forte empenho em fortalecer essa comunidade, incluindo–a no ecossistema nacional, estimulando a atração de investidores.

Nos últimos anos, o empreendedorismo tem apresentado crescimento no país, especialmente, na comunidade brasileira, que tem criado empresas de pequeno, médio e grande porte. Dados da Observatório para Migrações apontam que há mais de 10 mil empresários brasileiros em Portugal. Eles são responsáveis por quase 30% dos postos de trabalho para imigrantes.

O empreendedorismo tem impacto muito positivo para a economia de qualquer país e, quando é feito de forma correta, com conhecimento do que a economia oferece, do que o mercado precisa e da legislação, o caminho para o sucesso se torna mais fácil.

Existem muitos dados indicando que a comunidade brasileira é uma das mais empreendedoras. Criar uma empresa nem sempre é fácil, pois existe um percurso a percorrer, mas, nesse caminho, existem empreendedoras de sucesso que construíram a sua trajetória e hoje são referência nacional.

Um dos casos de sucesso é o da empresária Izabel de Paula. Ela trocou o Brasil por Portugal ainda muito cedo e passou por diversos empregos, do setor de limpeza à área de vendas. Pelo caminho, enfrentou muitas dificuldades. Contudo, sempre acreditou que podia fazer mais e melhor. Com muita resiliência, alcançou seus objetivos.

A empresária é uma das pioneiras na área da estética em Portugal, tendo criado uma marca forte e inspirando outras mulheres a acreditarem no potencial delas.

O seu percurso como empreendedora passou por identificar um nicho e, assim, iniciar a sua empresa. As mulheres portuguesas viviam uma transformação na imagem. Foi aí que a empresária investiu em formação e conhecimento para gerir uma empresa que fosse forte, criasse empregos e apoiasse outras mulheres a serem fortes e determinadas. Hoje, emprega mais de 30 pessoas.

A empresária Izabel de Paula ampliou os negócios e hoje é Body Shaper Expert e CEO. Tem sua clínica de estética, uma marca de produtos, é apresentadora de televisão, palestrante e acaba de criar uma associação sem fins lucrativos para apoiar mulheres.

O seu objetivo de vida é partilhar o conhecimento que foi adquirindo ao longo dos anos, ajudando todas as mulheres que cruzam o seu caminho. O sucesso de uma pessoa depende da vontade de crescer. Investir em si é o segredo para o sucesso.