PAN quer fazer um referendo para abolir as touradas

Na reentré política do partido, Inês Sousa Real disse ser preciso valorizar mais a vida e a dignidade animal do que o entretenimento baseado na violência.

A porta-voz do PAN disse este sábado que o partido submeteu à Assembleia da República uma proposta de referendo para a abolição das touradas em Portugal por considerar que "é hora de acabar com a crueldade desta actividade".

"Nós entendemos que está, de facto, na hora da abolição", afirmou Inês Sousa Real na rentrée política que decorreu no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Num discurso de cerca de 30 minutos, onde criticou o Governo PSD por continuar indiferente ao bem-estar animal, a porta-voz do PAN entendeu que é preciso valorizar mais a vida e a dignidade animal do que o entretenimento baseado na violência.

Dizendo que está na hora de ajustar a legislação à realidade e ao século XXI, Inês Sousa Real frisou que o referendo às touradas é uma oportunidade para mostrar que o país está "do lado certo da História e do progresso".

"Em Portugal nós temos uma larga maioria dos portugueses que defende a abolição das touradas, por isso, não faz sentido que o poder político continue a ignorar esta larga maioria", sublinhou.

Inês Sousa Real disse que é preciso dar "um passo civilizacional", porque as praças de touros não podem continuar a ser espaços de sofrimento de animais.

A porta-voz do PAN acrescentou ainda que a "violência da tauromaquia" não atinge só os touros e os cavalos, mas também as pessoas.

A este propósito, a porta-voz do PAN lembrou os casos de pessoas que ficaram gravemente feridas ou morreram na sequência de largadas de touros.

"Nós não podemos ser uma sociedade que aplaude a violência", realçou.