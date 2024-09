Uma lei no limbo ou os Iluminados ao ataque

As Brigadas do Além estão insidiosamente ao ataque, como é próprio deste tipo de organizações, impedindo a entrada em vigor da lei da eutanásia. Como se refere no recém-divulgado abaixo-assinado (que subscrevi) “Regulamentar a lei da eutanásia é respeitar a democracia”, o que os adversários da regulamentação “pretendem não é senão criar mais um obstáculo artificial a que entre em vigor uma lei da República cujo conteúdo não lhes agrada”. E têm poder para o fazer, uma vez que, como é próprio destas organizações, têm elementos seus infiltrados nos diversos órgãos do poder.

