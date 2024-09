Partido do primeiro-ministro canadiano perdeu o apoio do NDP e está à mercê da oposição até às legislativas de Outubro de 2025. Eleição suplementar na segunda-feira, em Montreal, é um enorme teste.

Ao fim de nove anos no poder, Justin Trudeau vive um dos períodos mais complicados à frente do Governo do Canadá. Insatisfeito com o que considera estar a ser uma actuação comedida do executivo no campo das políticas sociais e do investimento público, o Novo Partido Democrático (NDP) retirou, na semana passada, o apoio ao Partido Liberal (LPC), do primeiro-ministro canadiano, deixando-o em minoria na Câmara dos Comuns.