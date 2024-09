Na maior das ilhas da Indonésia, a Sumatra, riscamos uma travessia pelo território minangkabau, cuja cultura, anterior à chegada do Islão, permanece viva nos itinerários patrimoniais e no quotidiano

O avião desce sobre Padang, no litoral oeste de Sumatra, a ilha mais setentrional do arquipélago a que Fernão Mendes Pinto, à maneira dos antigos orientais do seu tempo, se referiu como “a pestana do mundo”. A ilha é vizinha da Malásia continental e o voo é breve, pouco mais de uma hora: o tempo de sobrevoar o estreito de Malaca, uma mancha de floresta tropical, a cordilheira das montanhas Barisan e a linha do Equador, que por ali atravessa o território minangkabau.