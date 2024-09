Quadratura do círculo no Sul de Espanha

Este ano, a opção desejada não era fácil de atingir: evitar os mega resorts, onde o pessoal corre para os lugares nas piscinas e se atropela nas filas dos self-services, mas a bom preço; estar perto da praia; acessível por carro em menos de “meio-dia” de viagem; e, agora sim, difícil, ter uma relação preço/qualidade que me permitisse pagar!

Comecei a busca nas plataformas da especialidade, o quebra-cabeças estava difícil de resolver. Havia sempre um ou mais aspectos a travar o “vou reservar”, a maioria das vezes os €’s. Não foi fácil, mas a internet faz milagres e reservei alojamento num boutique hotel muito perto das praias de Villacana e Guadalmansa a uns 30/45m de carro de Marbella em direcção a Estepona. Nunca tinha ouvido falar!

Apesar de a região estar quase saturada de empreendimentos turísticos, que aliás continuam a ser construídos numa escala e luxo incríveis, como foi evidente na estrada nacional A-397 de Ronda para San Pedro de Alcántara. Mesmo a muitos quilómetros da costa, autênticos palácios e urbanizações de luxo continuam a nascer, rodeados de campos de golfe.

Foto O passeio que liga várias praias desta área miguel silva machado

O hotel escolhido foi uma antiga villa familiar, talvez dos anos 70, adaptada para o efeito e dificilmente poderia ter ficado melhor. A área, murada, com muita vegetação variada e antiga, é um autêntico oásis onde coexistem no máximo umas oito pessoas. Nunca estive no pequeno-almoço ou na piscina com mais que… outras duas! A simpatia e disponibilidade dos gerentes/donos do hotel, duas pessoas (irmãos?) que tratavam de tudo era muito acima do que se vai vendo por aí.

A localização correspondia ao pretendido, sete minutos a pé do mar, havendo na área vários empreendimentos turísticos — com belíssimas piscinas que tiravam os clientes das praias — que não nos incomodavam. Ao longo das praias, um passeio com alguns quilómetros, muito bem cuidado, era ideal para caminhar ao final do dia desfrutando do generoso clima daquelas paragens.

Foto Hotel "Al-Ana Marbella" Miguel Silva Machado

Não tinha defeitos? A perfeição — a custo razoável — é difícil. As praias tinham água limpíssima e com uma bela temperatura, mas também muitas pedras! Uns sapatos de borracha, comprados na Croácia há uns anos, salvaram a situação. Os chiringuitos disponíveis mantinham áreas concessionadas com algumas deficiências e sem vigilância de nadadores-salvadores. Tudo muito “à vontade”, até algumas autocaravanas do pessoal do kitesurf em discreto estacionamento “selvagem”. Um minimercado bem perto da praia praticava preços muito acima do razoável, o que teve a vantagem de nos levar ao Mercadona a pouco mais de um quilómetro e descobrir logo ao lado o Taró – Fresh Bar, que tinha comida tipicamente espanhola muito bem confeccionada, para consumir no local ou na modalidade de take-way. Voltámos várias vezes.

Foto Praia de Sol Villacana

Sinceramente, fiquei satisfeito. No hotel sentia-me longe de tudo, um isolamento incrível só quebrado pelas rolas e periquitos-verdes que por ali viviam, conseguido pela arquitectura e vegetação. As praias por comparação com as nossas ficam a perder, mas o Al-Ana Marbella fica-me na memória: daqueles locais onde pensamos, “gostava de ficar aqui uma bela temporada”.

Miguel Silva Machado