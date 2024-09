Charles Leclerc conquista quarta “pole” consecutiva em Baku

Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial, não foi além do sexto posto e, pela primeira vez esta temporada, foi superado pelo companheiro de equipa, Sergio Pérez.

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) conquistou neste sábado a quarta "pole position" consecutiva no Grande Prémio do Azerbaijão, 17.ª prova do Mundial de Fórmula 1 para a qual Lando Norris (McLaren) vai partir da 17.ª posição.

Leclerc, terceiro classificado do Mundial de pilotos, fez a sua melhor volta em 1m41,365s, deixando na segunda posição o australiano Oscar Piastri (McLaren), a 0,321 segundos, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro, a 0,440s.

"O carro estava muito bem, tudo correu de forma impecável. É bom estar na 'pole'", disse o piloto da Ferrari, que já conquistara a "pole position" no Azerbaijão em 2021, 2022 e 2023.

O monegasco explicou que a segunda posição da grelha tem "menos tracção". "Aqui, queres sair do primeiro ou do terceiro lugares. Este ano, temos um carro mais forte. Esperamos conseguir vencer amanhã [domingo]", sublinhou.

A grande surpresa da sessão foi a eliminação precoce do britânico Lando Norris (McLaren), logo na primeira das três fases da qualificação. O piloto britânico, segundo classificado do Mundial de pilotos, vai partir para a corrida de domingo na 17.ª posição.

Já o tricampeão e líder do Mundial, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), não foi além do sexto posto da grelha e, pela primeira vez esta temporada, viu-se batido pelo companheiro de equipa, o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que terminou em quarto. O britânico George Russell (Mercedes) foi o quinto.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi sétimo, seguido do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

Nota ainda para o nono lugar do argentino Franco Colapinto (Williams) no segundo Grande Prémio que disputa na sua carreira, depois de ter substituído o norte-americano Logan Sargeant na ronda anterior, na Itália. Colapinto bateu o companheiro de equipa, o tailandês Alexander Albon (Williams), que foi 10.º.

Max Verstappen chega a esta ronda na liderança do campeonato, com 303 pontos, mais 62 do que Lando Norris. O britânico tem Charles Leclerc logo atrás, a 24 pontos.