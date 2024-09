Benfica e Sporting iniciam Champions com valor mais baixo: 18,62 milhões

Bolo global de prémios atribuídos pela UEFA cresceu, mas o modelo de distribuição foi alterado, com prejuízo para as equipas portuguesas.

O Benfica e o Sporting arrancam para a edição 2024-25 da Liga dos Campeões em futebol, que marca uma ruptura com o formato anterior, com 18,62 milhões de euros (ME) cada, um valor substancialmente inferior ao garantido à partida das edições anteriores.

Para que se perceba a diferença, basta olhar para os valores atribuídos na edição passada: o FC Porto começou com 41,791 ME (15,640 pela presença e 26,151 pelo ranking), o Benfica com 39,517 ME e o Sp. Braga com 28,147 ME. No caso das "águias", desta vez vão embolsar menos de metade numa primeira fase.

A diminuição da verba de entrada passa pelo facto de a UEFA ter "cortado" o valor do coeficiente, que se "fundiu" com o "market pool" e deu lugar a um "value pillar", saindo das contas iniciais. Ou seja, como ganhou peso nesta equação o valor das audiências proporcionadas pelos jogos (e como o mercado português tem pouca expressão nesse campo), Sporting e Benfica acabam por sair a perder.

Recorde-se que, na presente temporada, a fase regular da Champions será disputada numa fase de liga, com as 36 equipas a competir para a mesma classificação: cada uma disputa oito jogos (quatro em casa e quatro fora), com oito adversários diferentes.

Mais jogos, menos dinheiro por vitória

O primeiro classificado desta Liga ganhará 9,9 ME (275 mil euros vezes 36) e o oitavo - último posto que garante um lugar nos "oitavos" - recebe 7,975 ME. Além destes valores, os oito primeiros recebem cada um dois ME.

Mas há mais: do nono ao 24.º colocados, que seguem para um play-off de acesso aos "oitavos", o valor varia ente os 7,7 ME e os 3,575 ME, com os clubes colocados até ao 16.º a ganharem cada um mais um milhão. Quanto aos clubes que serão eliminados das taças europeias, os que ficarem entre o 25.º e o 36.º lugares, para esses a verba oscila entre os 3,3 ME e os 275 mil euros.

Durante a primeira fase, as equipas vão ainda poder somar 2,1 ME (recebiam 2,8 em 2023-24) por cada vitória e 700 mil euros por cada empate, sendo que o remanescente dos empates (700 mil euros por cada) será, no final, redistribuído pelos clubes de forma proporcional pelo seu número de vitórias. As jornadas, como se sabe, passaram de seis para oito.

Depois, há os prémios para as equipas que conseguirem seguir em frente, sendo que a presença no play-off de acesso aos oitavos-de-final vale um milhão de euros, enquanto os apurados para os "oitavos" ganham 11 ME.

Os quartos-de-final representam um bónus de 12,5 ME, a presença nas meias-finais 15 e o acesso à final mais 18,5, havendo ainda 6,5 suplementares para o vencedor, que ganha ainda mais 4,5 pelo acesso à Supertaça Europeia, contra o vencedor da Liga Europa.

As equipas participantes na Champions 2024-25 têm, assim, ao seu alcance, 96,7 ME (eram 69,5 em 2023-24) - exceptuando o remanescente dos empates e o "value pillar" - montante que seria alcançado pelo vencedor da prova, com triunfos nos oito jogos da fase de liga e primeiro lugar na classificação.