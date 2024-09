Origem do caso de gripe das aves em humano no Missouri ainda é desconhecida

Os epidemiologistas ainda não identificaram exactamente como é que uma pessoa no Missouri contraiu a gripe das aves na semana passada, revelaram esta quinta-feira os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Este caso foi o 14.º diagnosticado em humanos nos EUA este ano. Os outros 13 casos ocorreram em trabalhadores agrícolas e estavam ligados a surtos de gripe das aves em explorações avícolas ou leiteiras.

O indivíduo infectado deu entrada no hospital com sintomas que incluíam dores no peito, náuseas, vómitos e diarreia, disse o subdirector do CDC, Nirav Shah, em conferência de imprensa. Não ficou claro se as condições subjacentes do paciente causaram os sintomas ou se foi a gripe das aves.

A investigação sobre a origem da infecção está em curso e o CDC não conseguiu determinar se o caso estava relacionado com o actual surto de gripe das aves no gado leiteiro. "Neste momento, as provas apontam para que se trate de um caso isolado", disse Shah.

O Missouri não convidou o CDC a realizar uma investigação no local, mas o CDC está a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades de saúde estatais na sua resposta ao caso.

Shah revelou ainda que o CDC vai trabalhar com cinco empresas – Aegis, ARUP, Gingko BioWorks, Labcorp e Quest – para desenvolver testes de diagnóstico para surtos de saúde pública, incluindo de gripe das aves.

O CDC vai lançar o seu programa de vacinação dos trabalhadores agrícolas contra a gripe sazonal em Outubro. A campanha destina-se a evitar a dupla infecção com a gripe das aves e a gripe sazonal, o que poderia levar a mutações do vírus.