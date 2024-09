Força Aérea adquire mais três helicópteros para combate aos incêndios

A Força Aérea adquiriu mais três helicópteros bombardeiros médios, estando a entrega dos dois primeiros prevista para 2025 e o terceiro para 2026, anunciou esta sexta-feira aquele ramo das Forças Armadas.

Em comunicado, a Força Aérea adianta ter assinado em 6 de Setembro o contrato de aquisição para mais três helicópteros bombardeiros médios Sikorski UH-60 Black Hawk, adquiridos à empresa Ace Aeronautics, LLC., através de concurso público. Os três helicópteros são financiados em cerca de 81% por fundos comunitários, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

De acordo com a nota, estes três helicópteros vão integrar a capacidade própria do estado no combate a incêndios rurais, juntando-se aos seis anteriormente adquiridos, dois dos quais já entregues à Força Aérea, aumentando assim a frota para nove.

O contrato agora assinado inclui ainda a formação para seis pilotos e 18 mecânicos.

"O helicóptero UH-60 Black Hawk, destinado ao combate aéreo de incêndios rurais e à projecção de forças no terreno, permite o transporte de uma equipa de 12 bombeiros totalmente equipados e capacidade de transportar até 2950 litros de água por largada", refere a Força Aérea, acrescentando que este tem autonomia de voo de 02h30.

A Força Aérea adianta também que até 2026 as tripulações responsáveis por operar o UH-60 Black Hawk passarão por uma fase muito rigorosa de treino. Na nota, a Força Aérea lembra que, em 2018, o Governo transferiu para a gestão da Força Aérea os meios próprios do estado para a missão de combate a incêndios rurais. "Neste seguimento, foram assinados contratos de aquisição para dois AW119 Koala, destinados à vigilância e de projecção de forças no terreno, e seis UH-60 Black Hawk", é referido no comunicado.

No final de 2023, foram entregues à Força Aérea dois AW119 Koala e dois primeiros UH-60 Black Hawk, estes últimos entregues à Esquadra 551 -- "Panteras", sediada na Base Aérea N.º 8, em Ovar, prevendo-se que os restantes quatro sejam entregues até 2025.

Segundo a Força Aérea, com este novo contrato agora assinado, aumenta para 11 os helicópteros a serem operados pela Força Aérea, nomeadamente dois AW119 Koala e nove UH-60 Black Hawk. "A estes juntam-se ainda os dois aviões bombardeiros pesados DHC-515 Firefighter, vulgo Canadair, adquiridos em Julho deste ano com fundos comunitários do programa RescEU, a que acrescem verbas nacionais, prevendo-se a entrega do primeiro avião em 2029 e do segundo em 2030", refere ainda a Força Aérea.