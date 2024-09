Espanha quer reduzir a taxa de álcool permitida nas estradas. E Portugal?

O Governo espanhol pondera diminuir a taxa máxima de álcool no sangue permitida entre os condutores para 0,2 gramas por litro (g/l), noticiou o El País, citando fontes do Ministério do Interior. O anúncio surge na mesma altura em que a Direcção-Geral de Tráfego (DGT) anunciou ter detectado 500 casos diários de pessoas a conduzir nas estradas espanholas sob o efeito de álcool ou outras drogas, no âmbito de uma operação especial que ocorreu entre os dias 19 e 25 de Agosto.

