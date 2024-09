O Brasil em Portugal reúne-se este sábado em Braga, com música e diversão

O maior evento brasileiro em Portugal, o Dia do Brasil, ocorre este sábado, 14 de setembro, no Parque da Ponte, em Braga. São esperadas 10 mil pessoas.

Pelo quinto ano consecutivo, Braga terá o seu Dia do Brasil. O evento, gratuito, reunirá música, comida, artesanato, dança e futebol. “Serão oito horas de festa, das 16h às 24h. Acreditamos que o número de pessoas que estarão lá seja semelhante ao dos dois últimos anos, em torno de 10 mil”, diz Alexandra Gomide, presidente da UAI, a associação de brasileiros que organiza a festa.

Uma das principais atrações será a culinária brasileira. “Temos barracas por estado, do Pará, de Pernambuco, da Bahia, de Goiás, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais, além de uma barraca nacional, com coxinha e salgados. Muitas pessoas têm uma reação emocional muito forte quando encontram a comida do seu estado”, acrescenta.

Na música, o Dia do Brasil contará com duas bandas e dois músicos, que tocarão forró, música sertaneja, samba e rock. Além disso, haverá um palco, onde será possível ver capoeira, carimbó, do Pará, e piseiro, da Bahia.

Para quem quiser experimentar ritmos e danças, serão realizados dois workshops, um de carimbó, outro de capoeira, ambos gratuitos. “É uma forma de conseguirem novos alunos”, diz Alexandra.

Futebol

Dirigido para as crianças e jovens, o evento terá também o principal desporto brasileiro. No campo que existe no parque, o jogo será acompanhado por treinadores da base do Sporting Clube de Braga. “Eles querem que as crianças cresçam torcendo para o Braga. E, se virem que alguém tem talento, eles chamam para o clube”, revela Alexandra.

Ela conta que é o segundo ano que o Braga participa no Dia do Brasil. O clube levará suas duas mascotes para o Parque da Ponte, que têm os nomes de Brácaro e Augusta – uma referência ao nome da cidade quando estava sob domínio do império romano: Bracara Augusta.