Passos Coelho falou. Quem tem razões para ficar contente?

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho diz estar “fora de toda a intervenção política” quando confrontado sobre uma eventual candidatura às eleições presidenciais de 2026. Está o caminho aberto à direita para Marques Mendes?

