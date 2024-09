Eutanásia. Governo vai esperar pelo TC, Bloco chama ministra da Saúde ao Parlamento

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda vai chamar a ministra da Saúde ao Parlamento para prestar esclarecimentos sobre a regulamentação da lei da eutanásia. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela deputada bloquista Marisa Matias depois de o Governo ter reiterado que vai esperar pela resposta do Tribunal Constitucional sobre a constitucionalidade diploma antes de decidir sobre a regulamentação. O esclarecimento do executivo chegou depois de 250 personalidades terem exigido a rápida regulamentação do diploma, numa Carta Aberta que juntou nomes como Francisco Pinto Balsemão, Rui Rio, Francisco Louçã, Rui Tavares ou João Cotrim Figueiredo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt