Chega “estupefacto” com recusa de Aguiar-Branco no acesso às comunicações de Marcelo

O líder do Chega, André Ventura, afirmou, esta sexta-feira, que está a ponderar recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça, depois de o presidente da Assembleia da República ter recusado o acesso a comunicações privadas do Presidente da República.

Em declarações aos jornalistas, antes da audição do embaixador Jorge Paulo Nascimento, o líder do Chega afirmou que o partido "recebeu com estupefacção a notícia de que o presidente da Assembleia da República" decidiu não enviar à Presidência da República o pedido do Chega para aceder a comunicações privadas. Esta decisão defendeu, está a “comprometer os poderes das comissões de inquérito”.

“O presidente da Assembleia da República, que devia proteger o Parlamento, está a ser o primeiro a pôr o parlamento em causa e a pôr as nossas competências em causa", atirou André Ventura, defendendo que a decisão de Aguiar Branco torna as comissões “meras entidades administrativas”.

"Esta comissão de inquérito está, não diria morta, mas muito afectada nas suas competências e no seu trabalho a partir de agora", considerou.

André Ventura defendeu que não pediu comunicações relacionadas "com a actividade ou pessoal ou soberana do Presidente da República", pediu que "outro tipo de comunicações fossem entregues", tal como os emails foram. A"lei não distingue entre emails e WhatsApp, argumentou, questionando porque "é que o parlamento pode analisar comunicações entre o filho e o pai e não pode analisar WhatsApps?

“O Parlamento está a actuar para proteger, inadvertidamente e de forma abusiva, alguns órgãos de soberania", acusou o presidente do Chega, frisando que nada o “move” contra Marcelo Rebelo de Sousa ou José Pedro Aguiar-Branco.

Processo de naturalização das gémeas foi “normal”

Esta tarde está a ser ouvido na CPI o embaixador Paulo Jorge Nascimento, ex-Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, no Brasil, que garante que o processo de naturalização das gémeas ocorreu de forma “normal”. Admitindo ter tido “variadíssimos” encontros com Nuno Rebelo de Sousa, na altura presidente da Câmara Portuguesa de Comércio em São Paulo, e ter conhecido Juliana Drummond, a sua companheira, o embaixador assegurou que nenhum dos dois lhe falou do “caso das gémeas”.

Aliás, Jorge Paulo Nascimento disse só ter tido conhecimento do processo quando este se tornou público, através de uma reportagem da TVI. “Nunca tive contacto nem conhecimento deste caso quando estive em São Paulo”, sustentou, acrescentando que “nunca ninguém na comunidade portuguesa” lhe falou do caso.

“Nunca tive nenhum contacto” nem da Casa Civil da Presidência da República nem do Governo português, asseverou ainda. O antigo Cônsul argumentou que tentou encontrar alguma comunicação antiga que referisse o caso, mas sem sucesso e assegurou que o consulado não recebeu nenhum contacto “nem do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nem do Ministério da Justiça”.

“Não tive sequer conhecimento do pedido” de Daniela Martins, junto do consulado, apontou, asseverando não conhecer nem ter tido “contacto” com a mãe das gémeas.

O processo de naturalização das gémeas demorou cinco meses, uma vez que os pais submeteram o pedido, através de um formulário na plataforma electrónica do consulado, em Abril de 2019 e a emissão dos assentos de nascimento foi feita em Setembro do mesmo ano.

Este é um “período de tempo bastante normal”, sublinhou, acrescentando que este “é um dos processos mais simples que pode existir”, já que se trata de duas menores, com um progenitor com nacionalidade portuguesa.

Para além disso, argumentou, este foi um “processo como milhares de outros que eram tratados no consulado”. De acordo com os dados do embaixador, no consulado português em São Paulo, em 2019, registaram-se, em média, 250 atendimentos diários e 90 mil actos anuais.