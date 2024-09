O hipopótamo-pigmeu Moo Deng é um sucesso online — e um alerta contra os maus tratos a animais

Moo Deng, um hipopótamo-pigmeu fêmea de dois meses, é a nova sensação do jardim zoológico Khao Kheow Open Zoo, na cidade de Pattaya, na Tailândia (e nas redes sociais). O nome, que traduzido significa algo como “porco saltitante”, está relacionado com a estatura reduzida e corpulenta do animal, características que atraem os visitantes que, de acordo com o zoo, fazem fila à entrada do espaço.

Segundo esta entidade, o número de visitas duplicou desde Julho, mês em que o animal nasceu. Muitos aproveitam para registar o encontro com Moo Deng em vídeo e publicá-lo nas redes sociais. A revista Time considerou a cria um “ícone” e uma “lenda”. Por outro lado, também há quem a provoque, especialmente quando está a dormir.

Segundo director do zoológico, Narongwit Chodchoi, alguns dos vídeos mostram pessoas a atirar pedaços de moluscos e água para acordar o animal.

"Estes comportamentos não são apenas cruéis, mas também perigosos. Devemos proteger estes animais e garantir que têm um ambiente seguro e confortável", afirmou, citado pela BBC.

O responsável pelo zoo apelou para que os visitantes se comportem e anunciou que instalou câmaras de videovigilância no recinto de Moo Deng. Quem não cumprir as regras, avisou, vai enfrentar consequências legais.

Nas redes sociais do zoo são várias as publicações sobre o dia-a-dia da cria. De acordo com a BBC, 128 das últimas 150 publicações são sobre o animal. Moo Deng conta ainda com 2,5 milhões de seguidores no TikTok.

As fotografias mostram o hipopótamo-pigmeu junto da mãe e de tratadores e a ser filmado pelos visitantes. Outras mostram o animal a ser acariciado pelas pessoas.

O Khao Kheow Open Zoo decidiu fazer t-shirts com a imagem do animal, mas não foram os únicos a aproveitar para fazer negócio com o nascimento de Moo Deng.

A cria já apareceu numa reportagem de uma televisão japonesa e serviu de inspiração para a marca de cosméticos Sephora, que aconselhou os clientes a aplicarem blush até ficarem com as bochechas tão rosadas como as de Moo Deng.

Os hipopótamos-pigmeu são originários da África Ocidental e estão classificados na lista da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla original) como uma das espécies em vias de extinção. Estima-se que existam menos de três mil na natureza.