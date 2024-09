Outra Vez Habitação. Como chegámos aqui?

Juntos atravessamos portas, rumo a novas matérias, técnicas e discursos e abrimos janelas sobre cidades problemas e perspectivas. Abrimos as portas e as janelas de Belém, do Palácio Sinel de Cordes e da Real Vinícola. Por portas e janelas é um programa semanal que coloca em diálogo o Centro Cultural de Belém, a Trienal de Arquitectura de Lisboa e a Casa da Arquitectura. Em conjunto, e durante 12 episódios, mapeiam a prática disciplinar e projectam novos ventos. Todas as semanas, uma instituição, uma rubrica.

No primeiro episódio do programa "Por Portas e Janelas", procuramos compreender como chegámos a esta situação e o que nos trouxe até aqui.

A subida exponencial do custo das casas, resultado combinado da financeirização da habitação e da falta de investimento continuado de políticas públicas, faz com que qualquer cidadão seja, ou conheça alguém, atingido pela crise.

A exposição Habitar Lisboa apresentada na Garagem Sul do MAC/CCB serviu de motivação a uma espécie de raio-x à questão da habitação. Os convidados desta série atravessam vários campos disciplinares traduzindo precisamente a necessidade de dialogar e perspectivar desígnios para o futuro através da Sociologia, da Geografia, da Paisagem e da Arquitectura constituindo assim um inquérito a várias vozes de várias áreas.

Entre as várias vozes, de evidenciar Marta Sequeira, arquitecta e curadora, actualmente Professora Auxiliar no ISCTE e na Universidade Autónoma de Lisboa. Foi curadora de diversas exposições, entre as quais se destaca a mostra Carrilho da Graça: Lisboa. A primeira grande retrospectiva do mesmo arquitecto na Casa da Arquitectura e da exposição que dá mote a esta série de conversas sobre o tema da habitação.

Fomos conversar também com o geógrafo João Ferrão, para quem o ordenamento do território e as políticas de desenvolvimento regional e local são, desde sempre, a sua principal linha de investigação. João não se fica pela academia e pela investigação, tendo já assumido funções na Secretaria de Estado de Ordenamento do Território e das Cidades, onde conseguiu deixar a sua marca ao lançar as bases para a primeira Política Nacional de Ordenamento do Território.

Numa abordagem sobre o programa habitacional, perguntámos também ao arquitecto Paulo Martins Barata, sócio do Promontório Arquitectos e com uma vasta experiência em contexto nacional e internacional, articulada entre a prática, docência e a crítica de arquitectura, a sua opinião sobre o contexto actual. Joana Pestana Lages, investigadora do Centro de Estudos Socioeconómicos e Territoriais do ISCTE e do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, tem como seus principais temas de interesse a precariedade habitacional, o direito à habitação, a diversidade urbana e a desigualdade espacial. Torna-se assim imprescindível conhecer a sua perspectiva sobre a conjectura actual e os principais motivos que nos trouxeram ao dia de hoje.

Abordámos também Sandra Marques Pereira, socióloga e co-coordenadora do WG Southern European Housing do European Network for Housing Research/ENHR. O arquitecto Tiago Antero, formado pelo Departamento Arquitectura da Universidade de Coimbra e fundador do ATA Atelier, que vê na emergência da crise da habitação, um problema para a classe média. Para Miguel Judas, com ateliê próprio, é peremptório falar da habitação como um direito consagrado na Constituição, sendo as constantes interrupções às políticas públicas, uma das maiores causas para o problema.

Na palavra dos convidados oriundos das mais variadas áreas disciplinares, procurámos conhecer o que nos trouxe aqui, quais os problemas, quais as causas. É feito um retrato da situação actual, mapeando a tão “chamada” crise da habitação em que vivemos.

Locução: Carla Lopes

Edição: Soraia Fernandes, Maria João Jorge e Pedro Campos Costa

Técnico: Miguel Serrão

Musica: Ricardo Jacinto

Apoio: DGArtes

Créditos : Tiago Casanova

