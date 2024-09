O teatro domina a cena neste fim de semana, que tem ainda homenagens ao Brasil e muita música

Com muitas e diversas opções para este fim de semana, só ficará em casa quem quiser. Tem teatro, cinema, samba, Dia do Brasil em Braga e Lisboa, show com gravação do DVD da Joelma e festival cultural e gastronômico.

A programação para o teatro está em alta esse fim de semana. A peça Inevitável, com os atores Chico Diaz e Cassiano Carneiro, ficará em cartaz de 12 a 22 de setembro, em Lisboa, de quinta-feira a domingo.

Mais: a diretora e cineasta brasileira Christiane Jatahy traz a Lisboa a obra Depois do Silêncio, que se desenrola em torno da ficção do romance de Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, no Centro Cultural de Belém.

Já a Mostra de Teatro Brasileiro Todos São Palco, em sua 4ª edição, acontecerá entre 12 de setembro e 31 de outubro, com espetáculos em várias cidades do país: Coimbra, Aveiro, Matosinhos, Loulé, Lousã, Águeda, Ourém, Santarém e Marinha Grande.

Na literatura, o destaque vai para o lançamento do Eles Não São Loucos, do jornalista João Borges. A obra relata, com detalhes inéditos, os bastidores da transição da presidência de Fernando Henrique Cardoso para a de Luiz Inácio Lula da Silva.

Para quem gosta de música, Joelma gravará seu DVD Isso É Calypso e promete fazer o chão tremer. É preparar o figurino, que a diversão é certa.

Sexta-feira, 13 de setembro

Os atores Chico Diaz e Cassiano Carneiro encenam em Portugal o espetáculo Inevitável, que surgiu a partir de um convite ao dramaturgo Ruy Filho. A peça conta a história de dois homens que lidam com diversos acontecimentos, enquanto são surpreendidos pela possibilidade de estarem interligados por algo imprevisível.

A peça intercala momentos poéticos e retóricos, e olha ao sujeito consequente como lidamos com a história. A cada apresentação, um fato novo muda os rumos dos acontecimentos. Teatro do Bairro, rua Luz Soriano, 63.

Na Mostra de Teatro Brasileiro Todos São Palco, com espetáculos em Lisboa, Coimbra, Aveiro, Matosinhos, Loulé, Lousã, Águeda, Ourém, Santarém e Marinha Grande, um dos destaques é a peça Revolução na América do Sul, de Augusto Boal.

O texto aborda a saga do operário José da Silva, atualizando a crítica à desigualdade social e ao capitalismo no contexto contemporâneo, incluindo a precarização do trabalho e o fenômeno da uberização. A montagem reinterpreta o clássico texto de Boal, mantendo o seu caráter político e popular. De 12 de setembro a 31 de outubro.

A Paraense Joelma fará a gravação do seu primeiro DVD internacional em carreira solo em um show muito especial e repleto de surpresas em Lisboa. O espetáculo começa às 21h30, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Os ingressos custam de 30 a 80 euros.

Aos que apreciam uma comidinha gostosa, a Associação CRESCER promove seu Festival Gastronômico, que promete um encontro de culturas e alimentos do mundo para celebrar a diversidade da Amadora, um dos maiores concelhos de Portugal, com mais de 100 nacionalidades diferentes. O festival reúne chefs nacionais e internacionais. A animação estará a cargo da própria comunidade, que leva para a rua música e dança. O evento vai até domingo no Parque Central da Amadora. Entrada gratuita, a partir das 16h.

Sábado, 14 de setembro

Em Braga, a Associação UAI promove a 5ª edição do Dia do Brasil, no Parque da Ponte, das 16h até a meia-noite. Na programação, há piseiro, samba, sertanejo, forró e rock brasileiro. Evento para toda a família. Entrada gratuita.

Ainda no Norte de Portugal, a Cia Barbixas, com 20 anos de carreira, se apresenta no Porto com o espetáculo Improvável. Sessões às 19h e às 21h, no teatro Sá Bandeira, na rua de Sá Bandeira, 108. Os ingressos vão de 22 a 26 euros.

Já em Lisboa, o jornalista e escritor João Borges lançará o novo livro Eles Não São Loucos. A obra relata, com detalhes inéditos, os bastidores da transição da presidência de Fernando Henrique Cardoso para Luiz Inácio Lula da Silva. Às 17h, no Café do Rio, que fica na Rua da Alfândega, 114.

A encenadora e cineasta brasileira Christiane Jatahy traz a Lisboa sua obra Depois do Silêncio, que se desenrola em torno da ficção do romance de Itamar Vieira Júnior, Torto Arado. O espetáculo acontecerá no Centro Cultural de Belém, às 19h e, às 21h, haverá uma conversa pós-espetáculo com a cineasta e Ruy Filho, crítico de teatro. Os ingressos custam de 9 a 20 euros.

Na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, acontece a 5ª edição da Eco Feira Du Bem Comum, das 11h às 21h. O evento terá atividades culturais, palestras, workshops e uma feira de empreendedores. Além das atividades educacionais, a feira será uma celebração cultural, com apresentações artísticas, música ao vivo e oferta gastronômica variada.

A celebração cultural comandada pela MC Paolle Berklyn conta com Carla Visi, Muleca XIII, Toinho Britto, Bruna Garófalo e Massokolo Bokolo e convidados. Entrada gratuita, mas uma contribuição solidária e voluntária com doação de roupas, livros e brinquedos, a fim de ajudar a construir uma comunidade mais solidária, será bem-vinda.

Na Amadora, o Festival gastronómico da Associação CRESCER continua. Vai do meio-dia à meia-noite. Entrada gratuita.

Domingo, 15 de setembro

No âmbito da apresentação do espetáculo Depois do Silêncio, de Christiane Jatahy, será exibido Cabra Marcado para Morrer. O filme, considerado um dos 100 melhores já produzidos no Brasil pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, retrata a vida do líder camponês João Pedro Teixeira, assassinado em 1962. A exibição será apresentada por Ruy Filho, crítico de teatro e pesquisador da Universidade de Lisboa, no Centro Cultural de Belém às 14h30. Entrada gratuita. A seguir, no mesmo local, a peça Depois do Silêncio segue em cartaz às 17h.

Para quem quer curtir um samba, o grupo Pegada Envolvente se apresenta na Associação de Amigos de Covas, em Rio de Mouro. Além de convidados surpresa, haverá o Baile Nostalgia nos intervalos tocando o melhor dos anos 60, 70, 80 e 90. Entrada a 5 euros, com direito a uma cerveja.

O Patú Sambá na laje, do músico Diogo Presuntinho, chega está na 2ª edição, das 16 às 21h, na In Impetus — Escola de Actores. Rua de Campolide 27ª, Lisboa. DJ Freeda tocará nos intervalos. Haverá feijoada a 6 euros e Montaditos com chips de batatas a 5 euros. Entrada é gratuita.

No Festival Cultura Sem Fronteiras, haverá o Dia do Brasil, com atrações para todas as idades. O evento no Vale do Silêncio terá as presenças do grupo de capoeira Kpoeira Brasil, do Baque Mulher com maracatu, do Lisbloco, de Dinho Zamorando, de Jéssica Xaveiro com um tributo à Marília Mendonça, do forró raíz com Cello Costa, de Cyz Morano com tecno brega, de Allan Massay, de Jeã de Assis, de Magary Lord e de Behtrio, para as crianças. Do meio-dia às 22h. Entrada gratuita.

Pode-se, ainda, dar uma chegadinha no Festival gastronômico da Associação CRESCER, na Amadora. Entrada gratuita, do meio-dia às 22h.

Para quem está no Porto, último dia do espetáculo da Cia Barbixas, o Improvável. As sessões acontecem às 18h e às 21h. Teatro Sá da Bandeira. Ingressos a 22 e 26 euros.

Ótimo fim de semana!