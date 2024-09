Vénia ao streaming de nicho

Olá.

O streaming está a aproximar-se da televisão tradicional, mas ainda é muito cedo para começar a decretá-lo e há uma área em particular que está a crescer de forma relevante: os serviços de streaming de nicho, os "Specialty SVOD", que ultrapassaram no último semestre as plataformas premium. Ou seja, novos serviços muito focados tematicamente, seja no desporto ou em cinema independente, estão a crescer e a fidelização dos assinantes é maior do que nas plataformas convencionais (como a Apple TV+, a Disney+, Max ou Netflix). Nos últimos dois anos e meio, 31% dos espectadores de streaming já subscreveram serviços de nicho.

Estes dados foram apresentados esta semana pela consultora Antenna, especializada em coligir e analisar dados, numa série de "webinars" a que o PÚBLICO assistiu. Tudo o que apuraram "tem por base dados comportamentais", frisava Jonathan Carson, co-fundador e presidente da Antenna, e diz apenas respeito ao que escolhem os norte-americanos. Mas este é o mercado de referência apesar das diferenças radicais com Portugal — nomeadamente o factor "cord-cutting", já que o fenómeno de abdicar dos operadores de televisão por subscrição e só aceder a títulos audiovisuais via digital não é significativo no nosso país devido à oferta de serviços em pacote (Internet, televisão, telefone, etc).

Os serviços especializados estão a entrar no mainstream, decreta a empresa, e os exemplos que dá não são todos traduzíveis para Portugal. Porque se está a falar de marcas como a MGM+, Britbox ou Cinemax, que não estão presentes no mercado português, mas sobretudo do enorme responsável pelo crescimento sustentado destes "canais". O sucesso do modelo de distribuição Amazon Channels — um botão que poderia surgir ao lado dos que dizem "séries" e "filmes" mas que não está, nem por preço adicional, na Prime Video nacional, e onde se podem encontrar até a BBC.

Na Europa, os Amazon Channels não têm o mesmo sucesso que nos EUA (estão num punhado de países, como a vizinha Espanha) precisamente porque a presença do streaming, sendo crescente, não é brutal como nos Estados Unidos e porque fazer estes pacotes, que é basicamente o que são os Amazon Channels, tem muitas limitações devido aos diferentes canais ou plataformas que operam num continente fracturado.

Mas podemos comparar com estes serviços plataformas como a Filmin ou o "add on" de desporto da Max em Portugal. E, sobretudo, focar-nos no que as conclusões do relatório da Antenna. Que contrariam os "cépticos do streaming que há muito postulam que os consumidores têm um limite rígido quanto ao número de serviços que estariam disponíveis para subscrever", como se lê no relatório, lógica essa que diria que os serviços de nicho teriam dificuldades em penetrar ou mesmo manter-se no mercado.

Nos EUA, as provas indicam o contrário. Muitas vezes através dos Amazon Channels, os espectadores depois vão escolher os seus "canais temáticos" como o AMC+ ou Acorn TV (que já operou em Portugal e se retirou discretamente). E isto cruza-se com um tema recorrente desta newsletter, que é o novo objectivo das plataformas: lucros e rentabilidade e não (só) número de subscritores, o que leva a fazer menos títulos e talvez mais espampanantes — uma lógica muito Marshall McLuhan de que o meio são as massas… ou seria a mensagem? A oportunidade que se abre é para os canais de nicho e para que séries e filmes brilhem só por si, sem dependerem de uma assinatura ou da promoção de uma marca.

Netflix

Sexta-feira, 13 de Setembro

Uglies — Num futuro distópico só vale quem é belo e chega a idade em que os adolescentes podem fazer as cirurgias para ascenderem à classe cimeira da sociedade. A relação entre a personagem de Joey King e Chase Stokes gera descobertas sobre o lado pernicioso desse regime totalitário. Com Laverne Cox e realizado por McG.

Terça-feira, 17 de Setembro

Deon Cole: OK, Mister — Espectáculo de comédia sobre sinais de envelhecimento, o mundo dos encontros e outros temas.

Quarta-feira, 18 de Setembro

Bill Gates: O Que o Futuro Nos Reserva — Cinco episódios com o multimilionário e benfeitor Gates a explorar temas quentes da actualidade: o potencial e os riscos da inteligência artificial na desinformação, a crise climática e o papel da tecnologia para a suster, a desigualdade salarial e a pobreza, a ciência e a inovação no combate a doenças fatais. Produção executiva de Morgan Neville e participações de Anthony Fauci, Bono, James Cameron, Lady Gaga, Mark Cuban, Bernie Sanders ou Mitt Romney.

Sou Georgina — Terceira temporada do reality show que mostra a vontade da mulher de Cristiano Ronaldo em atingir o nível de estrelato e imagem de uma Kardashian. "É uma mulher multifacetada: modelo, mãe, influenciadora, empresária, dançarina e companheira de Cristiano Ronaldo" — é como a Netflix a apresenta.

Quinta-feira, 19 de Setembro

Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez — Ryan Murphy junta a esta série de antologia a história dos irmãos Menendez, que em 1989 assassinaram os pais. A imprensa anglo-saxónica esteve febrilmente a acompanhar o tema e as derivações que a série dá à história real e ao que acrescenta no lado dos motivos para o crime.

A Rainha das Vilãs — Série baseada na história de Dump Matsumoto, lutadora profissional que ajudou à revolução do wrestling feminino no Japão.

Globoplay

Segunda-feira, 16 de Setembro

Tieta — Telenovela inesquecível por quem via televisão à noite nos anos 1980, Tieta do Agreste é a personagem icónica de Betty Faria que é expulsa de Santana do Agreste pelo pai pelo seu comportamento sexualmente libertado. A irmã Perpétua (Joana Fomm) e a sua trança no cabelo (e a sua misteriosa caixa) fica na cidade e passados 25 anos, Tieta regressa rica, exuberante e com planos de vingança. Inspirada no livro de Jorge Amado, Tieta Do Agreste, faz agora 35 anos. O seu genérico é tão forte quanto Tieta, e a febre em Portugal foi tal que até cadernetas de cromos e máscaras de Carnaval se fizeram.

Terça-feira, 17 de Setembro

Parques Naturais do Brasil — Série documental sobre os parques nacionais brasileiros.

SkyShowtime

Quarta-feira, 18 de Setembro

Tulsa King — Segunda temporada da série sobre o patrão da máfia de Nova Iorque, Dwight "The General" Manfredi (Sylvester Stallone), que depois de uma pena de prisão de 25 anos tem de ir para Tulsa para criar um franchise da operação criminosa. Mas encontra adversários internos e começa a recrutar localmente. Com Annabella Sciorra e Tatiana Zappardino agora como protagonistas, com inclui Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, Garrett Hedlund e Dana Delany no elenco. Novos episódios a cada semana.

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 13 de Setembro

Gran Turismo — Neil Blomkamp faz este filme sobre a equipa de corridas formada por um empresário aventureiro e um jogador do videojogo Gran Turismo capaz de passar do volante da consola para os carros bem reais. História real com Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom e Djimon Hounsou.

Joga ou Morre — É sexta-feira 13 e aparece este filme em que adolescentes de Salem, essa cidade sem qualquer carga (leia-se isto de forma irónica) sobrenatural, liberta um demónio que os obriga a jogar versões mortais de jogos de infância.

Quarta-feira, 18 de Setembro

Maria — A relação da Media Capital com a Prime Video e o interesse pela apresentadora Maria Cerqueira Gomes juntam o útil ao espreitáveis com este documentário, como é apresentado, em que se espreita a vida familiar desta mulher de sucesso e a sua relação com um toureiro espanhol que aumentou o seu potencial de popularidade na operação da Amazon em Espanha.

Max

Sexta-feira, 13 de Setembro

Sexta-feira 13 — Não é uma repetição, é mesmo a estreia do filme sobre Jason Vorhees a aproveitar a coincidência da data para assustar na Max.

Domingo, 15 de Setembro

Capitães do Açúcar — Depois da estreia em 2023 na RTP, a série sobre os irmãos que se envolvem com um grupo de artistas que também produz e distribui droga (o açúcar do título). Há um traficante acima destes jovens que os explora e que os leva a uma série de situações perigosas.

Disney+

Sexta-feira, 13 de Setembro

Lego Star Wars: Reconstruir a Galáxia — A parceria de animação entre a marca dos tijolos e a Lucasfilm para expandir o universo Star Wars continua a render e desta feita suscita um pouco mais de curiosidade. É uma inversão dos princípios desta história, em que sim, Jar Jar Binks é um Lorde Sith e há um Millennium Falcon do mal, ao serviço do Império galáctico. E claro que haverá uma linha de Lego complexos e temáticos deste mundo ao contrário para fazer salivar os fãs nas lojas.

In Vogue: Anos 90 — Os editores de várias edições nacionais da revista Vogue, como Anna Wintour, Edward Enninful, Tonne Goodman, Hamish Bowles, bem como algumas das suas protagonistas de capa — Kate Moss, Kim Kardashian, Victoria Beckham ou Mary J. Blige — contam a história dos anos 1990 na moda. A era das supermodelos, dos ícones de estilo transversais nas artes, é certo. Mas será que os seis episódios também falarão de padrões irrealistas de beleza, do "heroin chic", da apropriação do espírito "No logo" daquela geração pela indústria da moda de que a Vogue é o panfleto de maior circulação?

Quinta-feira, 19 de Setembro

Foi Sempre A Agatha — A expectativa é grande, pelo que já se viu desta série e pelo elenco (vamos só destacar a protagonista Kathryn Hahn, a participação de Aubrey Plaza ou de Patti LuPone) e pela mistura de terror light, humor, tributo às bruxas do ecrã passadas e ao lado musical de Foi Sempre A Agatha. Spin off de WandaVision, é Marvel de autor (mais ou menos).

Filmin

Terça-feira, 17 de Setembro

As Sementes do Mal — Série de seis episódios passada em 1993, ou seja pouco depois da queda do Muro de Berlim. Na aldeia de Wussnitz, na antiga República Democrática da Alemanha surge um cadáver mutilado (de uma jovem rapariga, como é hábito) coberto de símbolos rúnicos germânicos. Dois inspectores, Ulrike Bandow e Koray Larssen, vindo da Alemanha Ocidental, desenrolam um novelo de assassínios cujo culpado nunca foi encontrado.

Quinta-feira, 19 de Setembro

Quatro Filhas — Documentário de Kaouther Ben Hania nomeado para os Óscares sobre uma família tunisina da qual duas filhas desaparecem — levadas pelo autoproclamado Estado Islâmico.

Filmes de Carlos Atanes — O cineasta underground tem direito a um mini-ciclo com a exibição de FAQ: Frequently Asked Questions, Maximum Shame e Gallino.The Chicken System.

RTP Play

Sexta-feira, 13 de Setembro

Oficina das Almas — Um documentário de Bruno Cerveira sobre a escola primária durante o Estado Novo. A arquitectura, a disciplina, os castigos corporais.



Domingo, 15 de Setembro

The Lesson — O sistema escolar alemão em análise com um foco especial: quatro adolescentes a aprender sobre o Holocausto. Filmado ao longo de cinco anos por Elena Horn, uma ajuda para compreender o estado de espírito alemão quanto a este tema e olhar para o ressurgimento da extrema-direita, da xenofobia no país.

Perdido no streaming

Dr. House. É preciso dizer mais? Oito temporadas, 177 episódios, Hugh Laurie. Está agora na Netflix depois da sua exibição original entre 2004 e 2012, e se há uma sugestão a fazer é ir além da forma como os autores conseguiram captar a personalidade de um médico enciclopédico com sérios problemas de socialização e torná-lo "gostável", e notar sobretudo o facto de terem dado ao mainstream um conhecimento presciente da epidemia dos opióides na América.

Ler para ver

