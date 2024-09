O que nos traz a rentrée cultural

É aquela altura do ano, depois do torpor do Verão, período geralmente agradável, pachorrento, mas relativamente infernal para quem deseja novos filmes, séries, discos, livros, peças e exposições. Instalados em Setembro, eis-nos perante uma avalanche. Nesta edição tentamos ajudá-lo a navegar a rentrée.

CINEMA – A rentrée vai de Grand Tour, o filme de Miguel Gomes aclamado em Cannes, ao novo de Pedro Almodóvar. Além de muito cinema português, há festivais com fartura a marcar a agenda. Por Jorge Mourinha

TELEVISÃO – Cate Blanchett, Alfonso Cuarón, Emily Watson, Ken Burns, Billy Crystal, Sam Mendes, Gabriel García Márquez... Difícil vai ser escolher — e acertar em quais serão as melhores séries dos próximos meses. Por Joana Amaral Cardoso

LIVROS – Jenny Erpenbeck, Sally Rooney e a Europa aqui tão perto. Não é tempo de arriscar. Com algumas excepções, o que se vai publicar até ao final do ano são, sobretudo, europeus celebrados ou premiados. E há os portugueses do costume e brasileiros inéditos. Por José Riço Direitinho

MÚSICA – Teremos regressos inesperados, entronizações, luto e revelações​​. Um concerto imperdível de Kim Gordon, os regressos de Samuel Úria e de Nubya Garcia, a entronização dos Fontaines D.C.. E poderemos olhar de frente para o Big Bang de Lou Reed. Por Mário Lopes

EXPOSIÇÕES – Uma certa geração de 90 da arte portuguesa afirma-se. A fotografia mostra o quão diversa pode ser. Leonor Antunes, Alexandre Estrela, Francis Alÿs, William Klein, Nan Goldin ou Anthony McCall são alguns dos artistas que marcam a nova e estimulante temporada da arte contemporânea. Por José Marmeleira

TEATRO E DANÇA – O arranque de cada temporada, entre Setembro e Novembro, traz uma avalanche de espectáculos às salas. De Carolina Bianchi a Ricardo Neves-Neves, do Teatro Praga a Faye Driscoll, há muito por onde escolher. Por Gonçalo Frota

Ainda no espírito da rentrée, nesta edição falamos de valiosos espectáculos deste fim-de-semana: a peça de teatro que Christiane Jatahy leva ao Centro Cultural de Belém, Lisboa, Depois do Silêncio; e de The Köln Concert, de Trajal Harrell, no Rivoli, Porto.

Mais: vamos à escola com Fernanda Fragateiro. Uma data, uma frase, uma cor. A artista pôs o Liceu Camões, Lisboa, a falar com a sua memória e o que o rodeia. A reportagem é de Isabel Lucas e Nuno Ferreira Santos.

De Musk a Bezos, de Trump a Neil Armstrong, Mary-Jane Rubenstein partiu em busca da religião na retórica espacial. Diz que, em vez do espaço, é preciso investir na Terra, cuidar dela: "Marte não é um bom lugar para viver".

E ainda:

➢ Recensões dos novos discos de MJ Lenderman, fenómeno indie de 2024, e do ex-Pink Floyd David Gilmour;

➢Recensões dos filmes Ubu, Não Fales do Mal e A Pedra Sonha dar Flor;

➢ A artista Rosa Carvalho mostra em Lisboa uma antológica de trabalhos notáveis.

