Novo capítulo na Luz e título para defender no Uzbequistão

A 5.ª jornada da Liga portuguesa de futebol arranca nesta sexta-feira, com o líder Sporting a deslocar-se a Arouca (20h15, SPTV) para tentar confirmar o grande arranque de época que está a protagonizar. Os anfitriões, que nesta temporada perderam três dos principais activos para as Ligas árabes (De Arruabarrena, Rafa Mujica e Cristo González), têm três derrotas e um triunfo no campeonato e ainda presente na memória o desaire de Março passado (0-3) diante dos "leões".

Sábado é dia de estreia de Bruno Lage. Ou melhor, é o primeiro dia da segunda vida desportiva de Bruno Lage enquanto treinador principal do Benfica. No Estádio da Luz, os "encarnados" recebem o Santa Clara (20h30, BTV) com a curiosidade de se perceber que mudanças estarão na calha com esta troca na equipa técnica. Reforços como Kaboré, Amdouni e Akturkoglu já estão ao dispor e resta saber se irão a jogo diante um adversário que tem mais pontos que as "águias" (nove contra sete) e que ganhou os dois jogos que disputou fora de casa nesta Liga.

O FC Porto vai aproveitar o sol de início de tarde de domingo para voltar a encher o Estádio do Dragão (15h30, SPTV). O contexto é favorável (apesar da derrota em Alvalade), até porque os "azuis e brancos" (que se reforçaram substancialmente na recta final do mercado) enfrentam o último classificado da Liga, o Farense. Os algarvios são a única equipa que ainda não pontuou na competição e já sofreram 10 golos (metade dos quais diante do Sporting), um cartão-de-visita pouco abonatório para uma deslocação tão exigente.

Dos relvados portugueses para as quadras de futsal, a viagem é longa. É já no sábado que arranca o Campeonato do Mundo da modalidade, no Uzbequistão, onde Portugal irá defender o título conquistado na última edição. Para além da selecção nacional, que tem como rivais o Tajiquistão, Marrocos e o Panamá na fase de grupos, o Brasil, a Espanha e a Argentina surgem em prova como cabeças-de-cartaz. O jogo de abertura do Mundial será o Croácia-Tailândia, estando a estreia portuguesa prevista para segunda-feira, diante do Panamá (17h30).

Nesse mesmo dia arranca, em Itália, a 46.ª edição do Campeonato do Mundo de hóquei em patins. No âmbito dos World Skate Games, Portugal surgirá em cena com o estatuto umbilical de candidato ao título. Na primeira fase, terá a Argentina como principal adversário no Grupo A, que partilha também com Angola e Estados Unidos, o primeiro rival nesta caminhada em Novara. Há dois anos, a selecção portuguesa perdeu a final em San Juan, a meca do hóquei na Argentina, mas chegou ao encontro decisivo nas últimas três edições, com um troféu pelo meio (2019).

O pelotão da Fórmula 1 está, por estes dias, instalado no Azerbaijão para a 17.ª corrida do calendário do Mundial (domingo, 12h). Depois de um arranque de temporada promissor por parte de Max Verstappen e da Red Bull, nos últimos seis Grandes Prémios a escuderia austríaca não conseguiu qualquer vitória (três triunfos para a Mercedes, dois para a McLaren e um para a Ferrari), o que significa que Lando Norris (McLaren) está a encurtar a distância para Verstappen, que lidera a classificação de pilotos mas agora com 62 pontos de vantagem.

