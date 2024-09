Zelensky diz que incursão em Kursk atrasou avanço russo no Leste da Ucrânia

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy afirmou esta sexta-feira que a incursão da Ucrânia na região fronteiriça russa de Kursk produziu o resultado desejado de abrandar o avanço de Moscovo na frente de combate no Leste da Ucrânia.

Zelensky disse numa conferência em Kiev que o contra-ataque da Rússia na região de Kursk também não teve grandes sucessos, contradizendo os relatos do Presidente Vladimir Putin sobre os avanços russos em ambas as frentes.

A Ucrânia lançou uma incursão surpresa na região de Kursk no início de Agosto, avançando pelo território russo e reivindicando o controlo de dezenas de povoações.

“A campanha deu os resultados com que, francamente, contávamos. Na região de Kharkiv, o inimigo foi travado. O seu avanço na região de Donetsk foi abrandado, embora a situação continue muito difícil nessa região”, disse o Presidente ucraniano. Zelensky afirmou ainda que a Rússia tinha cerca de 40 mil soldados na frente de Kursk e confirmou o contra-ataque. “Até agora, não vimos nenhum sucesso sério da Rússia”, acrescentou.

O Ministério da Defesa da Rússia disse na sexta-feira que a sua tropa tinha retomado dez aldeias das 100 que Kiev tinha reivindicado.

Mais de dois anos e meio após a invasão russa, a guerra encontra-se num momento crítico, com Moscovo a bombardear regularmente as infra-estruturas e as cidades ucranianas, enquanto tenta fazer recuar a incursão ucraniana em Kursk e completar a captura de toda a região do Donbass.

Zelensky reconheceu que a situação perto do centro logístico de Pokrovsk, na região de Donetsk, no Leste da Ucrânia, continua difícil, embora tenha dito que a situação se estabilizou na última semana.

O Presidente ucraniano descreveu anteriormente a operação de Kursk como uma parte do seu “plano de vitória” mais alargado que pretende apresentar ao Presidente dos EUA, Joe Biden, no final deste mês.

“O plano pode preparar o caminho para uma paz fiável - para a plena implementação da fórmula de paz”, disse Zelensky esta sexta-feira, recusando-se a revelar os detalhes do plano mas adiantando que consistia num pequeno número de pontos.

“E todos esses pontos dependem da decisão de Biden. Não de Putin”, acrescentou Zelensky.

A Ucrânia intensificou os apelos aos seus aliados ocidentais, em particular aos Estados Unidos, para que autorizem ataques de longo alcance na Rússia, afirmando que tal é fundamental para os seus esforços no sentido de restringir a capacidade de Moscovo para atacar a Ucrânia.

Até agora, os aliados têm-se mostrado relutantes em autorizar tais ataques, receando que Moscovo os trate como uma escalada. Esta sexta-feira, a Casa Branca afirmou que não há para já “qualquer alteração” na sua política em relação à possível utilização pela Ucrânia de mísseis de longo alcance para atacar o território russo.

“Não há qualquer alteração na nossa opinião sobre o fornecimento de capacidades de ataque de longo alcance à Ucrânia para utilização dentro da Rússia”, disse o porta-voz de segurança nacional, John Kirby.

“Não esperaria qualquer anúncio importante a esse respeito”, acrescentou, referindo-se ao encontro desta sexta-feira entre o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.